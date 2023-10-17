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Samsung Android 14 Beta’yı Galaxy A52 İçin Sunuyor

Samsung, Android 14 beta sürümünü genişletiyor! Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'e ek olarak, şimdi Galaxy A52 ve Galaxy M23 5G kullanıcıları da bu heyecan verici güncellemeyi deneyimleyebilirler.

Fatih Kuruçay

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Samsung Android 14 Beta'yı Galaxy A52 İçin Sunuyor

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Android 14 beta sürümünü Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5’e sunduktan sonra Samsung, beta programını daha fazla Galaxy telefonuna genişletmeye devam ediyor. Bu sefer Galaxy A52 ve Galaxy M23 5G’ye sundu. Güncelleme, Güney Kore’de A52 için onaylandı ve Hindistan için de M23’e yönelik mevcut hale geldi. Farklı bölgeler için ise güncelleme kısa süre içerisinde ulaşacaktır.

Samsung Android 14 Beta'yı Galaxy A52 İçin Sunuyor

Samsung Galaxy M23 5G’de güncelleme aldı

Beta sürümü 2,6 GB boyuta sahiptir. Ekim 2023’ün güvenlik yamasıyla birlikte gelir. M23 için donanım yazılımı sürümü E236BXXU4ZWJ2 ile gelir. Şu anda A52 için donanım yazılımı sürümünün ne olduğu bilinmiyor. Betayı indirmek için beta programına katılmanız gerekiyor. Bu, Samsung Members uygulamasını indirerek ve ana ekrandaki davet başlığına tıklayarak yapılıyor. Cihazınız kaydedildikten sonra ise tek yapmanız gereken Ayarlar ve Yazılım Güncelleme bölümüne gidip İndir ve yükle öğesine dokunmanız oluyor.

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Marvel’s Spider-Man 2 İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi
Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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