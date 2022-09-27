Samsung Axis Bank Kredi Kartı Çıktı – Tüm Detaylar

Samsung, Hindistan’da yeni bir kredi kartı serisi sunmak için Axis Bank ile ortaklık kurdu. Hindistan’daki en büyük üçüncü özel sektör bankası olan Axis Bank, bu yeni kredi kartı için Visa ağını ve markalaşmayı kullanacak. Samsung, ortaklığının bir parçası olarak iki kredi kartı tanıttı: Visa Signature ve Visa Infinite.

Bu kartlarla, kullanıcılar birden fazla platformda yılda 20.000 Rs’ye kadar nakit para iadesi alabilecek ve Samsung Ekosistemi dışında yapılan harcamalarda Edge Ödül Puanları kazanabilecek.

Samsung Visa Signature ile kart sahipleri yıllık %10’a kadar, 10.000 Rs’ye kadar ve aylık olarak 2.500 Rs’ye kadar para iadesi alabilecek. Visa Infinite kartı ise, müşterilerin yıllık 20.000 Rs’ye ve her ay 5.000 Rs’ye kadar %10 nakit para iadesi almalarını sağlıyor.

Burada gerekli minimum işlem tutarı yok yine de %10 geri ödeme alıyorsunuz. Bu %10’luk geri ödeme, mevcut Samsung promosyonlarına ek ve tüm Samsung ürün ve hizmetlerinde yıl boyunca mevcut olacak.

Bu tarz bir Samsung kredi kartı, teknoloji severler için harika bir avantaj. Bu tarz bir kartın ülkemizde de kullanışlı olabileceğini ön görüyoruz.