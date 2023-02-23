Ana SayfaTeknoloji HaberleriSamsung Bixby Artık Aramaları Yanıtlayabilecek!

Samsung Bixby Artık Aramaları Yanıtlayabilecek!

Bir kullanıcı bir telefon aramasını cevaplayamazsa, arayan kişiye kendi sesiyle okunacak bir cümle yazmak için bu özelliği kullanabilir. Samsung, özelliği gelecekte telefon görüşmelerinin ötesinde diğer Samsung özellikleriyle uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
1

iPhone 15 Serisi Çok Daha Uzun Pil Ömrü Vaat Edecek!

Eylül ayında tanıtılacak olan Apple iPhone 15 serisi ile ilgili sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Her yıl olduğu...

Samsung, aramaları yanıtlayan ve bir kullanıcının sesinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopyasını oluşturan Bixby için yeni bir özelliği duyurdu. Bu yeni “Özel Ses Oluşturucu”, kullanıcıların Bixby’nin tonlarının ve seslerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopyasını analiz etmesi ve oluşturması için farklı cümleler kaydetmesine olanak tanıyor. Bu özellik şu anda Galaxy S23 serisi cihazlarda yalnızca Korece olarak mevcut.

Özel Ses Oluşturucu, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan seslerini, kendileri yanıtlayamadıklarında telefon aramalarını yanıtlamak için kullanmalarına izin verecek şekilde tasarlanmış.

Bir kullanıcı bir telefon aramasını cevaplayamazsa, arayan kişiye kendi sesiyle okunacak bir cümle yazmak için bu özelliği kullanabilir. Samsung, özelliği gelecekte telefon görüşmelerinin ötesinde diğer Samsung özellikleriyle uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

Ayrıca Samsung, sesli aramaları yazılı metne dönüştüren Bixby Metin Arama özelliğinin artık İngilizce aramaları desteklediğini de duyurdu. İlk olarak geçen yıl Korece olarak kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların aramaları Bixby’nin arayana yüksek sesle okuyacağı bir mesaj yazarak yanıtlamasına olanak tanıyor. 

Metin Araması, arayanın söylediklerini de yazıya dökebilir. Bu özellik Galaxy S23 serisinde, Z Fold 4 ve Z Flip 4‘te mevcut. Samsung ayrıca, kullanıcıların Bixby’nin uyandırma cümlesini istedikleri şekilde özelleştirme özelliğini de kullanıma sunuyor. Sesli asistan artık Samsung Health’te çalan egzersizin türüne bağlı olarak müzik de çalabilecek.

-- Reklam --

Oppo Pad 2, Yakında Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Oppo'nun yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Tablet, Oppo Pad 2 olarak adlandırılacak ve geçen yıl piyasaya sürülen Oppo...
Önceki İçerik
iPhone 15 Serisi Çok Daha Uzun Pil Ömrü Vaat Edecek!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021