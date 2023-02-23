Samsung Bixby Artık Aramaları Yanıtlayabilecek!

Samsung, aramaları yanıtlayan ve bir kullanıcının sesinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopyasını oluşturan Bixby için yeni bir özelliği duyurdu. Bu yeni “Özel Ses Oluşturucu”, kullanıcıların Bixby’nin tonlarının ve seslerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopyasını analiz etmesi ve oluşturması için farklı cümleler kaydetmesine olanak tanıyor. Bu özellik şu anda Galaxy S23 serisi cihazlarda yalnızca Korece olarak mevcut.

Özel Ses Oluşturucu, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan seslerini, kendileri yanıtlayamadıklarında telefon aramalarını yanıtlamak için kullanmalarına izin verecek şekilde tasarlanmış.

Bir kullanıcı bir telefon aramasını cevaplayamazsa, arayan kişiye kendi sesiyle okunacak bir cümle yazmak için bu özelliği kullanabilir. Samsung, özelliği gelecekte telefon görüşmelerinin ötesinde diğer Samsung özellikleriyle uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

Ayrıca Samsung, sesli aramaları yazılı metne dönüştüren Bixby Metin Arama özelliğinin artık İngilizce aramaları desteklediğini de duyurdu. İlk olarak geçen yıl Korece olarak kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların aramaları Bixby’nin arayana yüksek sesle okuyacağı bir mesaj yazarak yanıtlamasına olanak tanıyor.

Metin Araması, arayanın söylediklerini de yazıya dökebilir. Bu özellik Galaxy S23 serisinde, Z Fold 4 ve Z Flip 4‘te mevcut. Samsung ayrıca, kullanıcıların Bixby’nin uyandırma cümlesini istedikleri şekilde özelleştirme özelliğini de kullanıma sunuyor. Sesli asistan artık Samsung Health’te çalan egzersizin türüne bağlı olarak müzik de çalabilecek.