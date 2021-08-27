Samsung Da Fiyatları Artırma Yolunda İlerliyor…

Samsung Electronics’in de dökümhane fiyatlarını TSMC’nin son fiyat artışına benzer şekilde yükseltmesi bekleniyor. Haber, son zamanlardaki talep artışının artan üretime ayak uydurmak için gereken arzı ve büyük yatırımı geride bırakmasıyla geldi.

Bir rapora göre büyük dökümhaneler, mevcut üretim kapasitelerini genişletmek için büyük miktarda yatırım gerektiğinden kârlılığa zarar veren büyük talep nedeniyle fiyatları yükseltiyor.

Son zamanlarda, dünyanın en büyük sözleşmeli yonga üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), yerel raporlara göre ürünlerinin fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 artırmaya karar verdi. Benzer şekilde, üçüncü en büyük dökümhane olan UMC (United Microelectronics Corp) da Eylül, Kasım ve hatta gelecek yılın başlarında fiyatlarını artırmayı planlıyor.

Tayvanlı işlemci üreticileri bu yılın ilk yarısında fiyatları yaklaşık yüzde 10 ila 20 oranında artırdı. Ve şimdi, Güney Koreli teknoloji devi de aynı şeyi yapmayı planlıyor gibi görünüyor. Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisinin başkan yardımcısı Suh Byung-hoon, bu yılın ikinci çeyreğinde kazançlarını açıkladıktan sonra “Dökümhane fiyatlarını rasyonalize edeceğiz” dedi. Ayrıca marka, dökümhane iş biriminden elde edilen gelirin bu yıl yüzde 20’den fazla artmasını bekliyordu.

Seul Ulusal Üniversitesi profesörü Jaeyong Song, fiyat artışının bu yılın dördüncü çeyreğinde gelmesini bekliyor. Song ayrıca, “Samsung’un üretim hattı o kadar dolu ki, Galaxy için bazı uygulama işlemcilerinin üretimini dışarıdan temin etti.” dedi. Sektör, büyük dökümhaneler yoğun talep nedeniyle başlayan planlı kapasite artırımlarını tamamlayana kadar bu fiyatların yüksek kalmasını bekliyor.

Ayrıca bkz: Apple iPhone 13 Serisi Aşırı Pahalı Olabilir