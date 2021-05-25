Samsung, Destek Sayfasında Galaxy Tab S7 FE’yi Listeledi!

Bilindiği üzere Samsung, akıllı telefon pazarının dışında tablet bilgisayar pazarında da oldukça etkili bir marka olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün şirketin tablet bilgisayar pazarına yeni bir model cihaz daha sunmaya hazırlandığını belli eden bir bilgi ortaya çıktı. Görselde de belli olan bilgide şirketin yeni bir Galaxy Tab S7 FE modeli üzerinde çalıştığını kanıtlıyor.

Çünkü şirket bu yeni modelini resmi destek sayfasında listelemeye başlamış durumda. Tabi bu yeni model tablet bilgisayarın geçtiğimiz aylarda bazı sertifika listelerinde olduğunu görmüştük ancak kesin bir şekilde emin değildik. Bugün ortaya çıkan bu bilgili ile birlikte artık Galaxy Tab S7 FE‘nin kesin geleceği belli olmuş oldu.

Destek sayfasında listelenen yeni modelin yakın zamanda lansmanının yapılması bekleniyor. 5G bağlantı seçeneğine sahip olan cihaz, SM-T736B model numarasıyla birlikte gelecek. Şuan için yayımlanan bu listede yeni modelin teknik özellikleri belirtilmiş durumda değil. Ancak daha önce sızdırılan bazı teknik özellik detayına baktığımızda yeni Galaxy Tab S7 FE, Snapdragon 750G yonga seti (bazı pazarlarda Exynos), 4 GB RAM kapasitesi, 12.4 inç LCD ekran gibi detaylara sahip olacağını tahmin ediyoruz.

Ayrıca cihaz, S Pen desteği sunuyor. Bununla birlikte 44 W hızlı şarj destekli 10.090 mAh batarya kapasitesi cihazın içerisinde bulunacak. Yeni modelin arka tarafında 8 Megapiksel ana + 5 Megapiksel olmak üzerek iki sensör yer alacağı söyleniyor. Henüz ön kamera ve diğer detayları belli olmayan tabletin, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.