Samsung, Dünyanın İlk 4K 240Hz Monitörü Odyssey Neo G8’i Duyurdu

Samsung’un beklenen monitörü Odyssey Neo G8 duyurdu. Samsung bugün 2022 için monitör serisinin üç yeni modelini açıkladı. Bunların hepsinin resmi olarak 5-7 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta CES 2022‘de duyurulması planlanıyor.

Bu yeni monitörlerden ilki Samsung Odyssey Neo G8. Bu, dünyanın ilk 4K 240Hz paneline sahip 32 inçlik bir ekrandır. Ayrıca 1000R kavis ve Quantum Mini LED arka aydınlatmaya sahiptir.

Mini LED arka aydınlatma sistemi, geleneksel LED ünitelerinin 1/40‘i büyüklüğündeki üniteleri kullanır. Samsung’un Quantum Matrix ve Quantum HDR 2000 teknolojileri ile ekran, 4096 kademeli arka ışık ayarıyla HDR içeriğinde 2000 nit‘e kadar en yüksek parlaklık elde edebilir.

Monitör ayrıca çift HDMI 2.1 bağlantı noktasını ve tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısını destekler. Otomatik Kaynak Anahtarı+ özelliği, bağlı bir cihaz açıldığında kaynakları otomatik olarak değiştirir. CoreSync özelliği, ekranın içeriğine uyacak şekilde monitörün arkasındaki RGB aydınlatmasını ayarlar.

Bir sonraki model, yerleşik Google Duo uygulamasıyla çalışan bir web kamerasına sahip Smart Monitor M8‘dir. Monitör ayrıca akış hizmetleri için uygulamalarla önceden yüklenmiş olarak gelir ve monitörü bir kaynak cihaza bağlanmak zorunda kalmadan akıllı TV olarak kullanmanıza olanak tanır. UHD çözünürlüğe sahip 32 inçlik bir panele sahiptir ve ayrıca Samsung TV’lerde aldığınıza benzer bir kablosuz uzaktan kumandaya sahip olursunuz.

Son olarak, içerik oluşturmak için tasarlanmış Samsung S8 var. UHD çözünürlüğe sahip 32 inç ve 27 inç boyutlarında gelir ve dünyanın Underwriters Laboratories tarafından parlamayan olarak onaylanan ilk monitörüdür.

S8, DCI-P3 renk alanının %98‘ini kapsıyor, VESA DisplayHDR 600 sertifikası (yalnızca 32 inç) ve kablolu LAN desteği sunuyor. USB-C bağlantısına sahiptir ve monitöre video ve ses sinyali, Ethernet verileri ve monitörden dizüstü bilgisayara 90 W güç göndermek için desteklenen dizüstü bilgisayarlara bağlanabilir.

Monitörlerin 2022‘nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Daha fazla bilgi CES 2022 sırasında açıklanacak.

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