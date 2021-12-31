Samsung Exynos 2200 11 Ocak’ta Tanıtılacak

Tüm Samsung hayranları tarafından beklenen Exynos 2200, beklenen tarihten daha erken bir zamanda geliyor. AMD grafikli yeni amiral gemisi 11 Ocak’ta piyasaya sürülecek. Bu Galaxy S21 FE‘nin tanıtılmasında sonraki bir zaman olarak göze çarpıyor.

Galaxy S21 FE, ön görüldüğü gibi Snapdragon 888 ve Exynos 2100 ile raflarda olacak. Ancak Samsung’un yeni Exynos 2200 modeli ilk olarak Şubat ayında çıkması beklenen Galaxy S22 serisi ile beraber kullanıcılar ile buluşacak.

Exynos 2200’ün en dikkat çekici özelliği ise RDNA 2 tabanlı bir GPU ile gelecek olması olacak. Bu demek oluyor ki AMD’nin RX 6000 serisi GPU’larında yer alan bir özellik. Ayrıca bu mevcut Xbox ve PlayStation konsollarında kullanılan özel çiplerde ve yakında çıkacak Valve Steam Deck‘te yer alıyor.

Işın izleme için donanım desteği mobil için bir ilk olacak, bu nedenle oyun endüstrisinin bununla ne yaptığını görmek ilginç olacak. Tüm Samsung hayranları gibi teknoloji severler konu hakkında tüm haberleri merakla takip ediyor.

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