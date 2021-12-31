iQOO 9 İçin 50 MP Samsung Kamera ve Lens Onaylandı

Son dönemlerin yükselişte olan akıllı telefon markası olan Vivo’nun alt markası olan iQOO, 5 Ocak’ta çıkacak yeni telefon serisi için bazı özellikleri onayladı. iQOO 9 serisini Samsung’un 50 MP bir birincil kamera ve 150 derece ultra geniş bir lens ile piyasada olacak.

iQOO, yeni çıkaracağı akıllı telefon ile iddialı bir giriş yapamaya hazırlanıyor. iQOO 9 serisi, dünyada 50 MP GN5 teknolojisine sahip ilk telefon olacağını söyleniyor. Ayrıca 7P lens ve Gimbal Stabilizasyonunun varlığını biliniyor. Ancak sadece bu özellikler Pro modelinde mevcut olacak.

Ayrıca iQOO 9 serisinin 120 W bir şarj adaptörü ile geleceği ve böylece daha önceki modellere göre çok daha küçük bir şarj adaptörü olacağını söyledi. Özellikle 35 gram olan adaptör ağırlığı, taşınabilirlik açısından çok önemli durumda.

Daha önce çıkan haberlerde iQOO 9 serisinin batarya boyutu 4700 mAh olacağı yazılmıştı. Ancak hangi modellerinde bu özelliğin olacağına dair net bir bilgi verilmedi. iQOO, iQOO 9 ve iQOO 9 Pro’nun tam özellikleri net bir şekilde duyurulmadı. Piyasaya çıkışına sayılı günler kalırken, her şeyin yeni yılla netleşeceği tahmin ediliyor.

iQOO 9 serisinin Snapdragon 8 Gen 1 ile geleceği ve 50 W kablosuz şarj desteği sağlayacağı biliniyor. Bu özellikler birçok kullanıcı tarafından tam puan almış durumda. Ayrıca 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekran ile raflarda yerini alacak. 5 Ocak ile beraber iQOO 9 serisi hakkında çok daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

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