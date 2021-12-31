Ana SayfaAkıllı TelefoniQOO 9 İçin 50 MP Samsung Kamera ve Lens Onaylandı

iQOO 9 İçin 50 MP Samsung Kamera ve Lens Onaylandı

Son dönemlerin yükselişte olan akıllı telefon markası olan Vivo'nun alt markası olan İQOO, 5 Ocak'ta çıkacak yeni telefon serisi için bazı özellikleri onayladı.

İbrahim Özbek

-

0
iqoo 9 serisi

Son dönemlerin yükselişte olan akıllı telefon markası olan Vivo’nun alt markası olan iQOO, 5 Ocak’ta çıkacak yeni telefon serisi için bazı özellikleri onayladı. iQOO 9 serisini Samsung’un 50 MP bir birincil kamera ve 150 derece ultra geniş bir lens ile piyasada olacak.

iQOO, yeni çıkaracağı akıllı telefon ile iddialı bir giriş yapamaya hazırlanıyor. iQOO 9 serisi, dünyada 50 MP GN5 teknolojisine sahip ilk telefon olacağını söyleniyor. Ayrıca 7P lens ve Gimbal Stabilizasyonunun varlığını biliniyor. Ancak sadece bu özellikler Pro modelinde mevcut olacak.

Ayrıca iQOO 9 serisinin 120 W bir şarj adaptörü ile geleceği ve böylece daha önceki modellere göre çok daha küçük bir şarj adaptörü olacağını söyledi. Özellikle 35 gram olan adaptör ağırlığı, taşınabilirlik açısından çok önemli durumda.

iqoo 9 serisi

Daha önce çıkan haberlerde iQOO 9 serisinin batarya boyutu 4700 mAh olacağı yazılmıştı. Ancak hangi modellerinde bu özelliğin olacağına dair net bir bilgi verilmedi. iQOO, iQOO 9 ve iQOO 9 Pro’nun tam özellikleri net bir şekilde duyurulmadı. Piyasaya çıkışına sayılı günler kalırken, her şeyin yeni yılla netleşeceği tahmin ediliyor.

iQOO 9 serisinin Snapdragon 8 Gen 1 ile geleceği ve 50 W kablosuz şarj desteği sağlayacağı biliniyor. Bu özellikler birçok kullanıcı tarafından tam puan almış durumda. Ayrıca 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekran ile raflarda yerini alacak. 5 Ocak ile beraber iQOO 9 serisi hakkında çok daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

Ayrıca bkz: Vivo V23 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı

-- Reklam --
Önceki İçerikEn İyi Telefon Kılıfı Tasarlama Siteleri
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.