Vivo V23 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Vivo V23 serisinin yakında piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Söylentilere göre, 5 Ocak’ta piyasaya çıkacak. Star Sports’taki Pro Kabaddi League maçı sırasında bir tanıtım videosu ortaya çıktı. Reklam, Vivo V23 serisi akıllı telefonların tasarımını ortaya çıkardı.

Bu arada V23 serisinin en az iki telefonla satışa çıkmasını bekliyoruz. Vivo V23 ve V23 Pro adlı iki model olacak. Ortaya çıkan reklam, V23 serisinin Sunshine Gold renginde satışa sunulacağını gösteriyor.

Ultra ince bir tasarıma ve kavisli bir kenar ekrana sahip olacak. Ek olarak, ekranı çift selfie kameralı daha geniş bir çentik içerecek. Cihazın arka panelinde 64 megapiksel üçlü kamera ünitesi yer alıyor. V23 serisinin tasarımı, bu hafta başında Çin’de duyurulan Vivo S12 ve S12 Pro telefonlarından ilham almış gibi görünüyor.

Vivo V23 Pro’nun Play Console listesinde bulunan ön görüntüsü, AMOLED ekranında geniş bir çentiğe sahip olduğunu gösteriyor. Çentik, öndeki çift kameraları için bir yuva görevi görüyor. Ekranın sol ve sağ kenarları kavisli ve parmak izi tarayıcı ile geliyor.

Bkz: Vivo V23 Pro’nun Ön Tasarımı Sızdı – İşte O Görüntüler