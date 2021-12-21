Vivo V23 Pro’nun Ön Tasarımı Sızdı – İşte O Görüntüler

Vivo V23 5G ve Vivo V23 Pro 5G’nin yakında birden fazla Asya pazarında piyasaya çıkacak. Yakın tarihli bir sızıntı, V23 Pro’nun Ocak 2022‘nin ilk haftasında satışa çıkacağını iddia ediyor. Raporlar, V23 Pro’nun model numarasının V2132 olduğunu ortaya koydu.

Vivo V23 Pro’nun Play Console listesinde bulunan ön görüntüsü, AMOLED ekranında geniş bir çentiğe sahip olduğunu gösteriyor. Çentik, öndeki çift kameraları için bir yuva görevi görüyor. Ekranın sol ve sağ kenarları kavisli ve parmak izi tarayıcı ile geliyor.

Liste V23 Pro’nun 1080 x 2376 piksel Full HD+ çözünürlük için destek taşıdığını ortaya koyuyor. Bu arada Dimensity 1200 işlemci ve 8 GB RAM ile gelecek. Telefon Android 11 işletim sistemi desteği taşıyor.

Yakın tarihli bir sızıntı, Vivo V23 Pro‘nun arka tarafında 64 megapiksel ana kamera ile donatılacağını ortaya koydu. Ek olarak, renk değiştiren bir cam arkaya sahip olmasını bekliyoruz.

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