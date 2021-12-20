Vivo iQOO Neo 5S Serisi Bugün Görücüye Çıkacak!

Vivo bugün, iki yeni telefonu tanıtacak. Bu telefonlar iQOO Neo5S ve iQOO Neo5 SE adıyla geliyor. Lansmandan önce iQOO, Neo5S’nin pil boyutu; şarj hızı ve ses özellikleri gibi yeni poster ayrıntılarını yayınladı.

İlk poster, iQOO Neo5S‘nin surround ses ve sürükleyici oyun deneyimi için stereo hoparlörle donatılacağını ortaya koyuyor. Cihazın resmi görüntüleri, 3.5 mm ses jakına sahip olmayacağını gösteriyor. Çinli üretici, Neo 5S’nin 4.500 mAh pil ile geleceğini doğrulamak için başka bir poster de yayınladı.

Neo5S, çift hücreli 66W hızlı şarj teknolojisi için destek taşıyacak. Şirket, akıllı telefonun yüzde 1’den yüzde 70’e ulaşmasının sadece 18 dakika; sürdüğünü iddia ediyor. iQOO ayrıca Neo5S’in Android 11 işletim sistemi üzerine; tamamen yeni OriginOS Ocean UI ile geleceğini de onayladı.

Ekranı FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 16.000 seviye karartma desteği taşıyacak. Ekran ayrıca gelişmiş bir görsel deneyim için bağımsız bir ekran çipi ile gelecek. Neo5S’nin arka kamera kurulumunda OIS destekli 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

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