iQOO Neo 6, Geekbench’te Görüntülendi

Bu ayın başlarında Vivo’nun sevilen markası iQOO’nun yeni telefonu iQOO Neo 6; bazı özelliklerle birlikte Google Play Konsolu’nda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Geekbench kıyaslama platformunda bizlere göz kırptı.

Geekbench sonuçlarına göre cihaz 1072 tek çekirdek puanı ve 3450 çok çekirdek puanı alıyor. Bu puanlar, cihaza güç sağlayan Qualcomm Snapdragon 888 işlemci sayesinde diyebiliriz. Sekiz çekirdekli bir işlemci olduğundan, harika bir performans sergiliyor.

Buna ek olarak, önceki Play Console listesi, cihazın delikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Full-HD+ çözünürlüğe ve ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacak. V2154A model numarasına sahip aynı telefon için 3C listesi, 66W hızlı şarj desteğini onayladı.

Bunun dışında şirket, iQOO Neo 5s‘i de satışa sunmaya hazırlanıyor. iQOO Neo5s’in 120Hz yenileme hızı ekranıyla gelmesini bekliyoruz. Neo 6 serisinden önce piyasaya çıkacak telefon, Snapdragon 888 işlemciye sahip oalcak.