Samsung Exynos 2300 Çipinin Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Samsung, bu yıl en yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları (Galaxy S23) için Exynos serisi işlemci için es geçmişti ve şirketin daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkacak daha güçlü bir işlemci geliştirmek için Google ile birlikte çalıştığına inanılıyordu. Ve şimdi, yeni bir sızıntı bize yeni nesil Exynos 2300 özelliklerinin özelliklerine bir göz atmamızı sağladı.

Kaynağımız Exynos 2300 işlemci ile ilgili çekirdek bilgilerini açıkladı. Bu işlemci, Quadra adlı bir kod ve 1+4+4 çekirdek konfigürasyonunu benimsiyor. Bu, 4 verimlilik çekirdeği, 4 performans çekirdeği ve bir Cortex-X3 süper çekirdeği olacağı anlamına geliyor.

Bu süper çekirdek görünüşe göre maksimum 3.09 GHz frekans saat hızına sahip olacak. Bunun dışında yine özel tasarım AMD RDNA 2 mimarisine sahip olacak.

Cortex-X3 dışında, performans çekirdekleri 2.65GHz Cortex-A715‘ten oluşacak ve Cortex-A510 çekirdekleri 2.1GHz hızında çalışacak. Bu arada GPU, Samsung Xclipse 930 olarak adlandırılıyor.

Ne yazık ki, Güney Koreli teknoloji şirketinin Exynos 2300 veya Exynos 2400 olarak adlandırılan yeni nesil mobil işlemcilerini piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadığı hala belirsiz.

Exynos 2500, yeni bir NPU ile donatılabilen diğer 2300 veya 2400 modellerini atlıyor. Bu konuyla ilgili ek bilgiler ortaya çıktığında güncellemeler sağlayacağımız için daha fazlası için bizi takipte kalın.