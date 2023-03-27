Samsung Exynos Modem 5300 Modelini Tanıttı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Samsung, yeni nesil Exynos Modem 5300 modelini bugün teknoloji dünyasına tanıttı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber teknoloji markaları kendi parçalarını kendisini üretiyor. Samsung, işlemcileri gibi modemlerini de kendisi imal ediyor. Her sene başında modemlerini yenileyen Samsung, bu sene kullanacağı yeni modemi Exynos Modem 5300’i teknoloji dünyasına sundu.

Exynos Modem 5300 5G, 4nm EUV üretim sürecinden geçirilip, pazara sunuldu. Bu bir önceki model olan Modem 5123’de 7 nm değerindeydi. Bu durum bizlere Samsung’un ciddi bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor.

Yeni modelin 5G ağlarını çok daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlayan 3GPP’nin 5G NR Release 16 standardı ile uyumlu olduğunun altı çizilyiror. Exynos Modem 5300, LTE modunda 3Gbps’ye kadar indirme hızı ve 422Mbps’ye kadar yükleme hızı sunuyor.

Samsung’un yeni modemi muhtemelen ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde kullanacak. İlk olarak hangi Samsung modelinde kullanılacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Akıllı Telefonlarla Dev Zam Yolda!