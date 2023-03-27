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Samsung Exynos Modem 5300 Modelini Tanıttı!

Exynos Modem 5300 5G, 4nm EUV üretim sürecinden geçirilip, pazara sunuldu. Bu bir önceki model olan Modem 5123'de 7 nm değerindeydi. Bu durum bizlere Samsung'un ciddi bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor.

İbrahim Özbek

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modem 5300

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Samsung, yeni nesil Exynos Modem 5300 modelini bugün teknoloji dünyasına tanıttı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber teknoloji markaları kendi parçalarını kendisini üretiyor. Samsung, işlemcileri gibi modemlerini de kendisi imal ediyor. Her sene başında modemlerini yenileyen Samsung, bu sene kullanacağı yeni modemi Exynos Modem 5300’i teknoloji dünyasına sundu.

Exynos Modem 5300 5G, 4nm EUV üretim sürecinden geçirilip, pazara sunuldu. Bu bir önceki model olan Modem 5123’de 7 nm değerindeydi. Bu durum bizlere Samsung’un ciddi bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor.

modem 5300

Yeni modelin 5G ağlarını çok daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlayan 3GPP’nin 5G NR Release 16 standardı ile uyumlu olduğunun altı çizilyiror. Exynos Modem 5300, LTE modunda 3Gbps’ye kadar indirme hızı ve 422Mbps’ye kadar yükleme hızı sunuyor.

Samsung’un yeni modemi muhtemelen ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde kullanacak. İlk olarak hangi Samsung modelinde kullanılacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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