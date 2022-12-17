Samsung Galaxy A32 İnceleme

Samsung Galaxy A Serisi, amiral gemisi benzeri özelliklere sahip uygun fiyatlı telefonları bir araya getiriyor. Eğer siz de çok özellikli ucuz bir Android telefon arıyorsanız, Samsung Galaxy A32 tam da size göre. Mükemmel pil ömrü, sağlam performans ve yıllarca vaat edilen Android yükseltmeleri ve güvenlik güncellemeleriyle adeta rakiplerine meydan okuyor. Düşük çözünürlüklü ekranı bir yana, Galaxy A32 5G‘de beğenilmeyen çok az şey var; mükemmel bir bütçe dostu bir telefon arıyorsanız Galaxy A32 incelememize göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Samsung Galaxy A53 5G İnceleme Samsung’un en gözde orta sınıf modeline göz atın… Hemen Oku

Tasarım

Tasarımdan başlayarak Galaxy A32, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 serisinden biraz ilham alan bir görünüme sahip. Ve güncellenen kamera ünitesi, Samsung akıllı telefonlar için yılın sonu oldu. Bunun yanında benzer bir kamera sensör yerleşimi görebiliriz. Nispeten büyük üç kamera sensörü, daha küçük makro lens ve yan taraftaki LED flaştan öne çıkıyor.

Bu orta sınıf bir Samsung telefonu, bu yüzden elbette arkası plastikten yapılmış, ekran ise düz duruyor. Firma burada daha dikdörtgen bir tasarıma gitmiş. Samsung, Galaxy A32’nin çerçevesine metalik bir his vermeye çalışsa da, aynı zamanda plastikten yapılmış.

Arkada yansıtıcı bir desen veya başka bir dekorasyon yok – sade olması, süslü sırtları olan birçok akıllı telefon gördükten sonra hoşumuza gitti. Bu iyi görünmediği anlamına gelmiyor. Ayrıca, arka kısım parmak izi lekelerini ve hafif çizikleri kolayca alır. Bu nedenle, bu konuda biraz titiz olanlar için uygun olmayabilir. Aynı şekilde telefonun 5000mAh gibi büyük bir bataryası olmasına rağmen elde o kadar da ağırlık hissi uyandırmıyor.

Ekran

Bu ekranda sevmediğimiz tek şey çentik. Cihazla ilgili hiçbir şeyi etkilemiyor ve sadece eski görünüyor. Ekranın geri kalanı ise harika. Bu bir 90Hz Süper AMOLED panel, yani çarpıcı renkler, gerçek siyahlar var. Aslında bu telefon, bu fiyat noktasında 800nit’e ulaşan birkaç cihazdan biri. Böylece dış mekan kullanımınız zahmetli olmayacak. Ve telefonunuzda bir şeyler izlerseniz, buradaki deneyime bayılacaksınız. (Bu fiyat noktasındaki birçok cihazda olduğu gibi, hoparlörler o kadar iyi değil).

Devasa cihazlardan nefret edenler için bu iyi bir orta yol. 6,4 inç ile çok büyük olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Ağırlık, küçültülmüş çerçeveler ve oldukça ince olması, kompakt bir telefon hissi veriyor. Çoğu ele iyi oturacaktır.

Önceki nesil A31 gibi, Galaxy A32 de bir ekran içi parmak izi tarayıcıya sahiptir. Çok hızlı değil ve bu nedenle cihazın kilidini açmak bir saniye sürüyor.

Teknik Özellikler

Ekran : 6,4 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük 411 ppi piksel yoğunluğu Gorilla Glass 5 90 Hz yenileme hızı

: İşlemci : Mediatek Helio G80

: Mediatek Helio G80 RAM : 4-8 GB

: 4-8 GB Depolama Alanı : 64 ve 128 GB

: 64 ve 128 GB Ön Kamera : 20 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı

: 20 MP f/2.2, 4K 60 FPS video kaydı Arka Kamera : Geniş: 64 MP f/1.8 Ultra geniş: 8 MP f/2.2 Derinlik: 5 MP f/2.4 Makro: 5 MP f/2.4

: ​ Bağlantı : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2 İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.0

Android 11, One UI 3.0 Pil ve Şarj : 5.000 mAh 15 W hızlı şarj

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Performans ve Donanım

Galaxy A32, sırasıyla 2.0 GHz ve 1.8 GHz hızlarında çalışan 2+6 konfigürasyonlu MediaTek Helio G80 işlemciyi alır. Grafik işleme görevini üstlenen bir Mali-G52 MC2 GPU’ya sahiptir. Görünüşe göre, depolama seçeneklerine sahip değilsiniz, ancak depolamayı 1 TB’a çıkarmak için bir microSD kart yuvasına (hibrit) sahip olduğunuz için hâlâ harika olan tek bir 6GB + 128GB varyantı alıyorsunuz.

Performanstan bahsetmişken, dürüst olmak gerekirse işlemci pek de iyi değil. Galaxy A32, Galaxy A31’e göre bir yükseltme yapıyor, ancak Vivo V20, Realme 7 Pro, Redmi Note 10 Pro da dahil olmak üzere neredeyse tüm rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Geekbench 5’teki tek çekirdekli ve çok çekirdekli testleri, ezici işlemci nedeniyle aynı hikayeyi ortaya koyuyor. Samsung, daha yeni Dimensity işlemci kullanabilir veya daha iyi Snapdragon işlemcilere geçebilirdi, ancak bu Samsung, Snapdragon modeli yerine Exynos işlemciye sahip bir telefon gönderiyor.

Her durumda telefon, işlemcinin kapasitesine rağmen her şeyin üstesinden kolaylıkla geliyor. Burada biraz gecikme, oyun oynarken kaçırılan kareler vb. fark edebilirsiniz, ancak genel olarak düzgün bir performans sergiliyor. Yine de bir Snapdragon işlemciye sahip olması oldukça büyük bir fark yaratabilirdi.

AnTuTu, Galaxy A32 5G’deki belirli donanım kurulumuna biraz daha az elverişli. Cihazın diğer yönlerini hesaba katan çok daha bileşik bir kıyaslamadır. Ancak, düşük puanın büyük bir kısmının telefonun ekranının HD çözünürlüğünden kaynaklanabileceğine dair bir teorimiz var.

Abntutu 8 Test Sonuçları

Kamera

Galaxy A32, dörtlü arka kamera ve tek ön kamera ile birlikte gelir. Arka kamera 64 MP geniş lens, 8 MP ultra geniş lens, 5 MP makro lens ve 5 MP derinlik lensinden oluşuyor. Genel olarak, lens kurulumu A32’nin düzgün fotoğraflar çekmesini sağlar.

Portre modunu kullanarak, arka planda bokeh efektli görüntüler yakalayabilirsiniz. 64MP lensi kullanarak 10X’e kadar yakınlaştırabilirsiniz. 2.0X’te hâlâ iyi ayrıntılar elde edersiniz ancak 4X veya 10X’e geldiğinizde ayrıntıları kaybedersiniz ve görüntü grenli hale gelir.

Ana kamera saygın fotoğraflar çeker. Samsung’un doygunluğu azaltması iyi bir şey. Böylece renkler gerçek görünür. Dinamik aralık da iyidir ve dışarısı aydınlıkken iyi manzara fotoğrafları çekebileceksiniz.

Gece modu var ama biraz can sıkıcı. İşleme alınması bazen sonsuza kadar sürer ve telefon bazen kamerayı zorla durdurabilir. Ancak başarılı olduğunuzda sonuç oldukça iyi olabilir.

Samsung, bozulmayı önlemek için hiçbir şey yapmadı ve ana sensör ile geniş açılı sensör arasında büyük bir renk kayması görebilirsiniz. Varsa, bu sensörle çok fazla fotoğraf çekmezsiniz.

Benzer şekilde, kalan iki sensör sadece gösteri için orada. Bunlar 5MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensördür. Selfie kamerası da iyi. Farklı koşullarda güvenebilir ve yine de saygın bir görüntü elde edebilirsiniz.

Pil ve Şarj

Galaxy A32’nin içindeki 5.000 mAh pil, iki günlük hafif kullanım için iyidir ve yoğun kullanımda bile yatma vaktinize kadar dayanır. Bu ortalama iki günlük dayanma gücünü, hem yüksek yenileme hızı etkinken hem de devre dışı bırakıldığında gösterir, bu nedenle oldukça etkileyici bir özelliktir. Bu da iyi bir şey çünkü bu telefonun şarj olması uzun sürüyor.

15W şarj, Samsung’un ısrarına rağmen artık hızlı kabul edilmiyor ve pili 0’dan tamamen doldurmak için neredeyse iki buçuk saate bakıyorsunuz. Daha hızlı şarj istiyorsanız, en son Galaxy M serisi telefonlardan biri — Galaxy M31s veya Galaxy M51 gibi — en iyi seçeneğinizdir.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Büyük Gorilla Glass 5 korumalı ekran

Etkileyici kameraları

Şık tasarım Eksileri Arkası pek sağlam değil

Isınma sorunu var

Hızlı şarj olmuyor

Alınır Mı?

Samsung, Galaxy A32 ile çok şey başardı. Bu kategoride 90Hz AMOLED panelinin tanıtılması, Samsung’un yüksek yenileme hızı teknolojisini uygun fiyatlı cihazlara getirme konusunda ciddi olduğunu gösteriyor ve 64MP kamera da harika bir yeni eklenti. Ayrıca harika görünen bir telefona ve en son Android sürümünü çalıştıran ve garantili güncellemelere sahip parlak bir yazılıma sahip olursunuz.

Ama her zaman olduğu gibi, olumsuzluklar var. Galaxy A32, performans açısından rakiplerini tam olarak ölçemiyor ve 15W hızlı şarj özellikle bu segmentte onu kesmiyor. Ayrıca Galaxy A32’nin 5G versiyonunun, bu nesildeki en büyük değişikliklerden ikisi olan 90Hz AMOLED paneli ve 64MP kamerayı kaçırdığı gerçeği de var. Eksiklikler, Galaxy A32’nin normal 4G varyantını 2021’de daha iyi bir genel seçim haline getiriyor.