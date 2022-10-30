Samsung Galaxy A33 5G İnceleme

Samsung’un çok sayıda Galaxy A serisi telefonu var ve bazen aralarında seçim yapmak kafa karıştırıcı bir konu olabiliyor. Galaxy A33 5G, biraz daha pahalı Galaxy A53 5G ile çok fazla ortak nokta paylaşıyor. Samsung tarafından üretilen aynı işlemciyi çalıştırıyor, bu da neredeyse aynı şekilde çalıştığı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A33 5G, adil bir fiyata uygun özellikler vaat ediyor. Bir Galaxy S telefonu kadar çekici değil, ancak Samsung’un kabul edilen “bütçe” akıllı telefon yelpazesi için son derece uygun. Bu yazımızda Samsung Galaxy A33’ü inceliyoruz.

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Tasarım

Samsung Galaxy A33 5G, orta boy bir telefon ve elinizin boyutuna bağlı olarak rahat bir şekilde oturabiliYOr veya biraz büyük hissettirebilir.

Cihazın plastik bir arka kısmı var ve kamera çıkıntısı malzemeden biraz dışarı çıkıyor. Cihazın kenarlarında, güç düğmesi ve ses seviyesi düğmesi var ve bir USB-C bağlantı noktası var ancak kulaklık girişi yok.

Plastik çerçeveler köşelerde biraz kavisli ve iyi bir tutuş sağlıyor. Telefon ayrıca sadece 186 gram ağırlığıyla ellerde oldukça hafif bir his veriyor. Kamera ünitesi arka panel ile birleşerek şık bir görünüm kazandırıyor.

Telefonu siyah, beyaz, şeftali veya mavi renklerinde alabilirsiniz ve son iki seçeneği hoş bir şekilde çekici bulduk: göze çarpıyorlar, ancak ince bir şekilde.

Telefon IP67 derecesine sahip, bu nedenle toza ve suya dayanıklı ve ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ekrana sahip, bu yüzden son derece sağlam.

Ekran

Samsung Galaxy A33 5G, 2400×1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.4 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ekran 90Hz yenileme hızına sahip ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Ekran, 800 nit’lik bir tepe parlaklığı ile oldukça parlak hale geliyor. Dış mekanda okunabilirlik de iyi ve telefonu doğrudan güneş ışığında kullanırken herhangi bir sorun yaşamanız pek olası değil. Görüntü kalitesine gelince, renkler canlı ve keskin ve görüş açıları tek kelimeyle harika.

Ayrıca Widevine L1 desteği ile birlikte geliyor, böylece Netflix, Amazon Prime gibi platformlarında yüksek kaliteli içeriği kolayca yayınlayabilirsiniz. Ancak, HDR’yi desteklemediği ve her zaman ekranda olmadığı gerçeği oldukça üzücü.

Biraz daha kalın olan çene dışında ekranın çevresinde ince çerçeveler var. Çoğu Samsung telefonunda olduğu düşünüldüğünde, üstte biraz eski gibi görünen bir su damlası çentiği bulacaksınız. Genel olarak, Galaxy A33’ün ekranı herhangi bir Samsung telefondan bekleyeceğiniz kadar iyi.

Samsung Galaxy A33 5G Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A33 5G İşlemci Samsung Exynos 1280 RAM ve Depolama 6/8 GB RAM, 128/256 GB depolama Ekran FHD+ 1080×2400 çözünürlük

Super AMOLED panel

90Hz tazeleme hızı

6.4 inç boyut

Corning Gorilla Glass 5 koruma

Damla çentik Kamera Ön kameralar;

– 48 MP OIS ana kamera (4K 30 fps video)

– 8 MP ultra geniş açı kamera

– 5 MP makro çekim kamerası

– 2 MP derinlik algılama kamerasıSelfie kamerası;

– 13 MP Batarya ve Şarj 5000 mAh kapasite

25W hızlı şarj

USB Type-C şarj portu İşletim Sistemi Android 12

Samsung One UI 4 Bağlantı Seçenekleri 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Diğer IPX7 ve IP6X dayanıklılık

Nano-SIM (4FF)

Çift sim

Hafıza kartı desteği

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Stereo hoparlör sistemi

Performans ve Donanım

Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G‘de görülenle aynı olan Samsung Exynos 1280 işlemciyi kullanıyor. 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş. Sanal RAM genişletme özelliği sayesinde dahili depolamayı kullanarak daha fazla RAM (6 GB’a kadar) ekleyebilirsiniz.

Exynos 1280, kullanıcıların büyük çoğunluğu için sorun yaratmaması gereken iyi bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamalar hızlı bir şekilde yükleniyor ve sorunsuz çalışıyor. Ancak A33, hardcore oyuncular için önerilebilecek bir model değil. Hafif ve sıradan oyunlar oynayabilirsiniz ancak bundan daha fazlasını beklemeyin.

Galaxy A33 en düşük ayarlarda bile Genshin Impact’i çalıştırmakta sorun yaşıyor. Kare hızları burada biraz dalgalanma eğilimindedir ve telefonun sıcaklığı da yükselir. Galaxy A33 5G’nizin aşırı ısınması konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak; en fazla, ısındığını fark edeceksiniz. Sonuç olarak, Samsung Galaxy A33 5G iyi bir performans sunuyor ancak piyasada bu fiyat aralığında daha iyi performans odaklı telefonlar var.

Kamera

Samsung Galaxy A33 5G, arka tarafında OIS özellikli 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens, 5MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü içeren dörtlü bir kamera düzenine sahip. Ön tarafta 13 MP’lik bir selfie kamerası var.

OIS’e sahip olduğundan, titreyen elleriniz için endişelenmeden sabit çekimler yapabilirsiniz. Normal moddan biraz daha fazla ayrıntı yakalayan, ancak burada olağanüstü bir şey olmayan özel bir 48MP modu da var.

Ultra geniş lens bize bazı iyi çekimler sundu. Görüntüler, minimum gürültü ile iyi ayrıntılara sahipti. Ancak, ana kamerayla karşılaştırıldığında renk kaymasını kolayca fark edebildik.

2MP derinlik sensörü, ana lensin portre çekimlerinde yardımcı olur. Portre çekimleri gerçekten beklenmeyecek kadar iyi çıktı. Konu arka plandan iyi bir şekilde ayrılmıştı ve bulanıklık efekti de oldukça iyiydi.

13 MP ön kamera gün ışığında iyi özçekimler yakalar. Selfie’lerde iyi bir renk doğruluğu ve detaylandırma vardı. Ancak, düşük ışıklı ortamlarda biraz darbe alıyor.

Ayrıca Samsung Galaxy A33 5G, ana kameradan 30 fps’de 4K videolar kaydedebiliyor. Ön kamera 1080p videoları 30 fps’de kaydedebiliyor.

Pil Ömrü ve Şarj

Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A53 5G ile aynı olan büyük bir 5000mAh pil içeriyor. Pilin iyi bir süre dayandığı görülüyor ve hafif kullanımla yaklaşık 2 günlük pil ömrü bekleyebilirsiniz. Yoğun bir kullanıcıysanız ve uzun oyun seansları yapmaktan hoşlanıyorsanız, telefonu akşamları şarj etmeniz gerekecek.

Telefon ayrıca 25W hızlı şarj desteğine de sahip ancak kutudan şarj aleti çıkmıyor ki bu tam bir hayalkırıklığı. Bu trendi bugünlerde diğer tüm Samsung telefonlarda da görüyoruz.

25W şarj cihazının telefonu yüzde 0’dan yüzde 100’e tamamen şarj etmesi yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Bu, Xiaomi gibi çok daha hızlı şarj hızları sunan diğer markalar gibi bu segmentte gördüğümüz en hızlısı değil, ancak işi hallediyor.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları 90Hz Süper AMOLED ekran

4 yıllık yazılım güncellemeleri

IP67 dereceli

İyi stereo hoparlör Eksileri 3,5 mm kulaklık girişi yok

Kutuda şarj aleti yok

HDR desteği yok

Vaatlerine göre biraz pahalı

Alınır Mı?

Önceki model ile karşılaştırıldığında, Samsung Galaxy A33 5G büyük bir yükseltme ve diğer özellikler açısından Galaxy A53 5G’ye çok benziyor. Gerçekten çekici bir tasarıma sahip ve 90Hz Süper AMOLED ekran, telefonun genel kullanım deneyimini iyileştiriyor.

Performans da sorunsuz ve güvenilir, ancak oyun için en iyisi değil. Bunun da ötesinde, 4 yıllık yazılım güncellemeleri vaat ediyor ve bir IP67 derecesi ile geliyor.

Öte yandan, telefon 3,5 mm kulaklık girişi gibi bazı özellikleri sunmuyor ve kutuda şarj cihazı yok. Ancak bunu günümüzde diğer tüm Samsung telefonlarında görmeye alışkınız.

Genel olarak, Samsung’un Galaxy A serisi akıllı telefonları her zaman paranızın karşılığını veren akıllı telefonlar sundu ve Samsung Galaxy A33 5G de farklı değil.