Samsung Galaxy A52s İnceleme

Samsung Galaxy A52s, mükemmel bir uygun fiyatlı akıllı telefonun tüm özelliklerine sahip. En üst düzey işlemci ve hızlı şarj gibi birinci sınıf donanımlarda eksik olan özelliklerini, üst düzey bir yapı, mükemmel ekran, uzun ömürlü pil ve uzun vadeli yazılım desteği ile kapatıyor. Zaten harika olan Galaxy A52 5G‘ye göre mütevazı bir yükseltme olan Galaxy A52s, teknik olarak yerini alan Galaxy A53 5G‘ye rağmen tavsiye etmesi çok kolay bir telefon. Gelin Samsung Galaxy A52s’e hep birlikte göz atalım.

Tasarım

Samsung Galaxy A52s 5G, daha geniş Samsung ürün portföyünün tasarımını yürekten benimsiyor, ancak ince ipuçlarıyla onu kendine özgü hale getiriyor. Bununla birlikte, bu döngünün ortasında bir yenileme olduğundan, telefon Samsung A52 5G ile neredeyse aynı görünüyor, ancak bu kötü bir şey değil.

Kamera bölümünün kademeli olarak yükseltilmesi, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S22 serisini çağrıştırıyor ve tıknaz kamera modülünü maskeleme konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Arka paneldeki her şeyi kapsayan mat kaplama, parlak, genellikle degradeli alternatifler denizinin ortasında göze çarpıyor.

Polikarbonatın tanımı gereği bir telefon için birinci sınıf bir malzeme olmadığı konusunda yaygın bir yanılgı var. Ancak, bu tamamen doğru değild. Polikarbonat, doğru kullanıldığında – Galaxy A52s 5G’de olduğu gibi – şaşırtıcı derecede lüks hissettirebiliyor. Mat beyaz kaplama, camla donatılmış alternatiflerden çok daha iyi parmak izlerine ve çizilmelere karşı direniyor.

189 gram ağırlığıyla telefon, mükemmel ağırlık dağılımı sayesinde elde harika bir his veriyor. Krom kaplamalı polikarbonat orta çerçeve maalesef o kadar kaliteli değil ve parmak izlerini çekme eğiliminde.

Ekran

6.5 inçlik Süper AMOLED ekran öne çıkan bir özellik olarak göze çarpıyor. Parlak ve canlı renkleri ve kutudan çıkar çıkmaz aşırı doygunluğa karşı hafif bir eğimi olan tipik bir Samsung paneli var. Daha doğal tonları tercih ederseniz, bu birkaç yazılım geçişiyle kolayca düzeltilir. Birinci sınıf orta sınıf segmentinde iyi bir panel neredeyse verilmiş olsa da, Samsung Galaxy A52s 5G tarafından kullanılan 120Hz panel, en yüksek parlaklık seviyeleri ve saf netliği ile öne çıkıyor.

Ancak burada bir uyarı var. Ekran yalnızca 120Hz veya 60Hz olarak ayarlanabiliyor. Yenileme hızı, içeriğe uyum sağlamak ve pil ömründen tasarruf etmek için yukarı veya aşağı ölçeklenmiyor. Ek olarak, ekranın etrafındaki çerçevelerin boyutu dikkati dağıtıyor ve cihazı birinci sınıf görünümünden uzaklaştırıyor.

Galaxy A52s 5G, telefonu su sıçramalarına ve toza karşı korumak için Galaxy A52 5G’nin IP67 derecesine sahip olmaya devam ediyor. Ekran ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Samsung Galaxy A52s 5G Özellikleri

Samsung Galaxy A52 5G Ekran 6,5 inç Süper AMOLEDFHD+ (2.400 x 1.080)Infinity-O (ekran kesme)407ppi, 120Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 5G GPU Adreno 642L RAM 6 veya 8 GB Depolama 128 veya 256 GBmicroSD desteği (1 TB’a kadar) Pil 4.500 mAh pil Şarj 25 W hızlı kablolu şarj Kablosuz Şarj Yok Kamera Arka: 64MP ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) Otomatik odaklama, 12MP ultra geniş, Sabit odak (FF), 5MP makro, 5MP derinlik sensörü, Ön: 32MP ana kamera Ses Bluetooth 5.0 stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi Bağlantı 5G Sub6 (FDD ve TDD)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/axBluetooth 5.0NFC desteği Kulaklık Girişi Var Güvenlik Ekran içi parmak izi sensörü, yüzle kilit açma Suya dayanıklılık Var, IP67 sınıfı su/toza karşı dayanıklı Yazılım Android 11 ve One UI 3.0 + 3 yıllık güncelleme garantisi Boyutlar ve ağırlık 159,9 x 75,1 x8,4 mm, 189 gram Renkler Siyah, Lavanta, Beyaz

Performans ve Donanım

Samsung Galaxy A52s 5G, Snapdragon 778G işlemciden güç alıyor. Qualcomm’un üst orta sınıf işlemcisi, genel olarak Snapdragon 780G’nin bir çeşidi ve dört Cortex A78 çekirdeği ve dört Cortex A55 çekirdeği ile aynı sekiz çekirdekli konfigürasyona sahip, ancak bu sefer bir Adreno 642L GPU ile geliyor. Telefon aynı zamanda 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahip. Bunlar en yüksek rakamlar olmasa da depolama alanını 1 TB’a kadar genişletmek için bir microSD kart ekleyebilirsiniz.

Biraz oyun potansiyeli var, ancak Genshin Impact gibi yüksek performanslı oyunlar daha düşük ayarlarda en iyi sonucu veriyor ve pili oldukça hızlı tüketiyor. Yüksek grafik çıkışlı ağır hizmet tipi oyunlar için ya özel bir oyun telefonuna ya da bir amiral gemisine ihtiyacınız olacak.

Sonuç olarak, çoğu kullanıcı için burada yeterli güç var. Sosyal medya, internette gezinme ve müzik dinleme gibi günlük işler için, telefon oldukça iyi durumda ve tutumlu yonga setinin uzun pil ömrü sağlamada da bir rol oynadığını tahmin ediyoruz.

Kamera

Samsung Galaxy A52s, 64MP ana lens, 12MP ultra geniş lens, 5MP makro lens ve 5MP derinlik lensinden oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Ana kamerada çekilen fotoğraflar etkileyici. Renkler parlak ve zıt, ancak çoğu zaman gölgeleri aşırı gösteren bazı rakiplerin aksine, yine de gerçeğe uygun. OIS’nin (optik görüntü sabitleme) dahil edilmesi, fotoğrafların özellikle loş koşullarda veya geceleri daha az bulanık olduğu anlamına geliyor.

Derinlik sensörünün bir avantajı var: bokeh efektinin gücünü (fotoğrafı bir DSLR kullanarak çekmişsiniz gibi gösteren bulanık arka planlar) hem çekimden önce hem de sonra kontrol edebilirsiniz. Bulanıklık miktarından memnun değilseniz, bunu ‘arka plan efektini değiştir’ düğmesine basarak düzenleyebilirsiniz.

Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası var. Bu konudaki çekimler parlak gün ışığında gerçekten etkileyici. Yine, portre modundaki bokeh efektini hem çekim öncesinde hem de çekim sonrasında düzenleyerek esneklik sağlayabilirsiniz. Ve bunu, öne bakan bir derinlik sensörünün olmamasına rağmen yapabilirsiniz. Grup çekimleri için kullanışlı bir geniş açı modu da var.

Pil ve Şarj

Samsung Galaxy A52s’de 4500 mAh pil bulunuyor. Yükseltilmiş işlemci telefonun pil ömrünü iyileştirmeyi amaçlasa da, rakamlar bunu göstermiyordu. A52s pili 9 saat 6 dakika sürerken, A52 11 saat 3 dakika sürdü.

Şarj oldukça yavaş. 30 dakika içinde, boşken, 15W şarj cihazıyla yaklaşık %34’e gelebildi. Telefon 25W’a kadar şarjı destekliyor, ancak daha güçlü bir şarj cihazını ayrıca satın almanız gerekecek.

Orta sınıf telefonların hepsinde hızlı şarj teknolojisi yok – ancak Samsung, Realme ve OnePlus gibi markalar tarafından bu alanda çok geride kaldı. En azından kutuda bir şarj cihazı var – S serisi kutuları artık şarj cihazı içermiyor.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Göz kamaştırıcı 120Hz ekran

Yetenekli performans

Güçlü kameralar Eksileri Pek etkileyici olmayan tasarım

Yavaş şarj

Alınır Mı?

Samsung A52s’nin eski A52’den daha iyi olduğuna hiç şüphe yok. Hala aynı göz kamaştırıcı ekranı, iyi arka kamerayı ve kullanıcı dostu kullanıcı arayüzünü koruyor – ancak diğer orta sınıf modellerle gerçekten rekabet etmek için performansı artırıyor.

Yapı kalitesi en gösterişlisi değil ve kutuya dahil olan 15W şarj cihazı, çok daha hızlı şarj olan bazı rakiplerle eşleşemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca, pil ömründe A52’den gözle görülür bir fark yok. Bununla birlikte, bu hala Samsung’dan iyi bir orta sınıf telefon önerisi – özellikle yeni A53 geldiği için bu telefonu çok daha ucuz bir fiyata alabilirseniz.