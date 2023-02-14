Samsung Galaxy A54, Galaxy S23’ten daha iyi tamir edilebiliyor

Akıllı telefon satın alan tüketiciler, özellikleri ve performansının yanı sıra cihazın tamir edilebilirliğini ve satın alma sonrası desteğini de dikkate alıyor. Samsung Galaxy A54 ve Galaxy S23, şirketin en yeni ürünlerinden ikisi, ancak tamir edilebilirlik söz konusu olduğunda bir tanesi öne çıkıyor.

Yakında Samsung’un çıkacak olan akıllı telefonu Galaxy A54’ün resmi tanıtımına tanık olacağız. Sızdırılan görsellere göre cihaz, tasarım ve yapım açısından Samsung Galaxy S23‘e benzeyecek.

Samsung Galaxy A54, Fransız çevre mevzuatı yönergelerine göre 8,4 tamir edilebilirlik puanı aldı. Bu, Samsung Galaxy S23’ün puanlarıyla karşılaştırdığımızda şaşırtıcı derecede yüksek. Galaxy S23, tamir edilebilirlik açısından Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra’ya benzer şekilde biraz daha düşük 8,2 puan alıyor.

Her iki cihazın tamir edilebilirlik puanını karşılaştırdığımızda Galaxy A54 çok az bir farkla öne çıkıyor. Bu, şirketin bu bölümde bir miktar ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Her iki cihaz da neredeyse aynı formlara ve tasarımlara sahip. Bununla birlikte, donanımın dahili düzenlemesi farklılık gösterebiliyor ve bu durum, aygıtlar arasındaki onarılabilirlik puanlarındaki eşitsizliğin nedeni olabiliyor.