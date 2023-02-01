Samsung Galaxy Book 3 Serisi Satışa Çıktı!

Samsung‘un bugünkü Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 serisinden ziyade yeni laptoplarını da satışa sundu. Şirket, yeni bir amiral gemisi tableti olan Galaxy Book 3 Ultra dahil dört yeni dizüstü bilgisayar tanıttı.

Odyssey’den bu yana ilk ultra güçlü Samsung dizüstü bilgisayar olan ikincisi ile başlayalım. Galaxy Book 3 Ultra, tek bir 16 inç boyutunda geliyor, ancak 16,5 mm ve 1,79 kg ağırlığıyla oldukça ince.

Samsung Galaxy Book 3 Serisi

Galaxy Book 3 Ultra, Intel’in en yeni Core i7-13700H veya Core i9-13900H 45W işlemcileri, 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD seçenekleriyle Book3 serisi arasındaki en güçlü yapılandırmayı bir araya getiriyor.

Ön taraftaki ekran, 16 inç 16:10 en boy Dinamik AMOLED 2x 2880×1800 piksel çözünürlükle geliyor. Panel, 48Hz’den 120Hz’e uyarlanabilir şekilde yenilenebilir ve HDR içeriği (Vesa DisplayHDR 500 sertifikalı) için 500 nite veya diğer durumlarda 400 nite kadar ulaşabiliyor. Galaxy Book 3 Ultra, 76 Wh’lik bir paketle gelir ve 100 W’lık bir USB-C şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Galaxy Book 3 Pro, 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki boyutta sunulurken, Galaxy Book 3 Pro 360 yalnızca 16 inç ekrana sahip. Ultra ile oldukça fazla temel teknolojiyi paylaşıyorlar. Yeni başlayanlar için, dört modeldeki ekran özellikleri aynı – 2880×1800 piksel çözünürlüklü, değişken şekilde yenilenen bir AMOLED panel var.

Bağlantı noktaları da öyle – kulaklık girişi, microSD yuvası, bir USB-A, 2 USB-C Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve bir tam boyutlu HDMI (Pros’ta 1.4 ve Ultra’da 2.0) var.

Dört dizüstü bilgisayar da AKG ve Dolby Atmos sertifikalı iki 5W woofer ve iki 2W tweeter‘ın yanı sıra stüdyo kalitesinde çift mikrofon var. Web kamerası da tüm modellerde aynı 1080p birimden oluşuyor.

Galaxy Book 3 Pro modelleri, Galaxy telefon veya tablet şarj cihazınızı ikiye katlayabilen Güç Dağıtımlı yeni bir 65 W USB-C adaptörüyle birlikte geliyor.

Galaxy Book3 Pro ve Galaxy Book 3 Pro 360’ı Intel’in 13. nesil 28W Core i5-1340P veya Core i7-1360P seçenekleriyle, 8/12/16GB LPDDR5 RAM ve 256GB, 512GB veya 1 TB’a kadar bellek seçenekleriyle yapılandırabilirsiniz.

Galaxy Book3 Pro 14 inç modelinde 63 Wh pil bulunurken, 16 inç Galaxy Book3 Pro ve Book3 Pro 360, Galaxy Book3 Ultra ile aynı 76 Wh pile sahip. 14 inç Galaxy Book 3 Pro yalnızca 11,3 mm kalınlığında ve 1,17 kg ağırlığında. 16 inç, sırasıyla 12,5 mm ve 1,56 kg ağırlığında.

Galaxy Book3 Pro 360, 12,8 mm kalınlığında ve normal model için 1,66 kg ve 5G sürümünü seçerseniz 1,71 kg ağırlığında. Galaxy Book3 Pro 360, S Pen’i de destekliyor.

Samsung Galaxy Book3 Ultra, tek bir Grafit rengiyle gelirken, Galaxy Book3 Pro ve Book3 Pro 360 hem Grafit hem de Bej renkte satışa çıkıyor. Galaxy Book3 Pro ve Pro 360, 17 Şubat’ta, Galaxy Book3 Ultra ise 22 Şubat’tan itibaren satışa çıkacak. Fiyatları ise 2800 dolardan başlıyor.