Samsung Galaxy Book 3 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung‘un 1 Şubat’taki Unpacked 2023 etkinliği sırasında amiral gemisi Galaxy S23 serisi akıllı telefonların yanı sıra yeni nesil Galaxy Book 3 serisini piyasaya süreceğini biliyoruz. Serinin tasarımı gün yüzüne çıktı.

Güney Koreli teknoloji şirketi, şu an itibarıyla yeni nesil Galaxy Book dizüstü bilgisayarlar için ön siparişleri almaya başladı bile. Şimdi, Galaxy Book 3 serisine ve Galaxy Book 3 Pro ve Galaxy Book 3 Ultra modellerinin teknik özelliklerine eksiksiz bir göz atıyoruz.

Sızan görseller, tanınmış bir kaynak Ishan Agarwal tarafından paylaşıldı. Bu görsellere baktığımızda Galaxy 3 Pro, Galaxy 3 Pro 360 ve Book 3 360‘ın tüm tasarımını görebiliyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere 360 ​​modellerinde 360 ​​derece döndürülebilen bir laptop ekranı bulunuyor.

Ayrıca Galaxy Book 3 Pro 360, kalem desteğiyle birlikte geliyor. Bu model bir 13. Nesil Intel Evo i7 işlemci ile donatılmış. Ekran özellikleri hala net değil, ancak muhtemelen 14 inçlik bir modelle gelecek. Benzer şekilde bir microSD kart yuvası, 3,5 mm ses girişi ve USB bağlantı noktası da görebiliriz.

Son olarak, hoparlör dizüstü bilgisayarın altında görülebilir. Galaxy Book 3 Pro 360, 360 derece dönebilen ekranı ile amiral gemisi dizüstü bilgisayar modeli olacak. Daha büyük ekranı ile kalem desteği de ek bir işlevsellik sunacak. Ayrıca ekranın etrafında ince çerçeveler de bulunuyor.

Galaxy Book 3 Pro’dan bahsetmişken, Samsung’un bu modeli, 14 inç veya 16 inç versiyonuyla gelecek olan ekranın etrafında ince çerçevelerle inşa ettiğini görebiliriz. Bununla birlikte, her iki model de 3K çözünürlüklü bir AMOLED ekrana sahip olacak.

Dizüstü bilgisayar, Windows 11 işletim sistemini beraberinde getirecek ve Intel 13. Nesil işlemciler, yani Core i5-1340P ve Core i7-1360P ile donatılacak. Bu CPU’lar ayrıca Intel Iris Xe tümleşik grafik kartı, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB’a kadar NVMe PCIe Gen 4 SSD depolama ile eşleştirilecek.