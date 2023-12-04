Samsung Galaxy Book 4 Ultra Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung yeni dizüstü bilgisayar serilerinden biri olan Samsung Galaxy Book 4 Ultra’nın tanıtımının bu ayda yapılması beklenmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Samsung Galaxy Book 4 Ultra’nın özelliklerinden bahsedeceğiz.

Yeni seri olarak çıkacak olan Galaxy Book 4 Ultra, gövde ve ekranıyla oldukça üst seviyede olup üst düzey donanıma sahip olması beklenmekte. Bunun yanında ekranını üst seviyede olmasının sebebi QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 16 inç Super AMOLED dokunmatik ekranla gelmesi ayrı bir üst seviyede bir dizüstü bilgisayar olmasını sağlayacak.

Teknik özelliklerine gelecek olursak; Intel Core Ultra 7 155H işlemciye sahip olacak dizüstü bilgisayar, 16 çekirdek, 4.80GHz’a hızla çalışan bir dizüstü bilgisayar olacak. 32GB LPDDR5x RAM’e sahip olacak bilgisayar GeForce RTX 4050 ekran kartı ile oldukça üst segment bir bilgisayar olacak.

Diğer özelliklerine bakacak olursak, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A portu, 2 adet Thunderbolt 4 portu, microSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişi ile kablo konusunda oldukça avantajlı bir konumda yer alacak.