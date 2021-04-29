Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha Satışa Çıkıyor!

Bilindiği üzere Samsung dün resmi olarak yeni Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayarlarını tanıtmıştı. Bizde sizler için şu haberimizde yeni dizüstü bilgisayarların detaylarını paylaşmıştı. Şirket bu modellerin yanında bir de Galaxy Book Odyssey 15.6 ve Galaxy Book 15.6 inç adında iki modelini daha gün yüzüne çıkarmıştı.

Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirket ABD pazarında yeni bir Galaxy Book serisi dizüstü bilgisayarını sessiz sedasız satışa çıkardı. Galaxy Book Flex 2 Alpha adında karşımıza çıkan yeni model şuan bazı ABD‘li parakende satıcılarında ve şirketin resmi web sitesinde ön siparişe sunulmuş durumda.





Yeni Galaxy Book Flex 2 Alpha, bir önceki nesil olan Galaxy Book Flex‘in devamı niteliğinde olup 13.3 inç ve 15.6 inç olmak üzere iki boyutta geliyor. Bununla birlikte yeni modelin ekranı 360 derece dönebiliyor ve 400 nit normal parlaklık sunabilen (dış mekan modu açıkken 600 nit), 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde QLED bir ekrana sahip. Ayrıca bu ekran S Pen desteğini de beraberinde getiriyor.

Bilgisayarın içerisinde birinci versiyonda Intel‘in 11. nesil i5-1135G7, ikinci versiyonda ise Intel Iris Xe grafikli i7-1165G7 işlemcisi yer alıyor. Şirket yeni modelinde 16 GB‘a kadar LPDDR4x 4267MHz RAM kapasitesi sunuyor, kullanıcılar bunu web sitesinden değiştirebiliyor. Aynı zamanda cihazın içerisinde 512 GB‘a SSD desteği bulunuyor ve yine aynı şekilde bu kapasitesi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yeni Galaxy Book Flex 2 Alpha, HDMI, USB-C, iki USB-A 3.2, microSD kart ve bir kulaklık jakı girişine sahip.





Cihazın altında 40 W şarj destekli 54 Wh pil seviyesi bulunuyor bu da kullanıcılara 18 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. Yeni Galaxy Book Flex 2 Alpha, şuan da ABD pazarında ön siparişe sunulmuş durumda. Ancak Samsung cihazın 13.3 inç Intel i5-1135G7, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamalı versiyonunu resmi olarak 17 Mayıs‘ta satışa çıkacağını açıkladı.