Samsung Galaxy Book Fold 17 Geliyor – İşte Detaylar

Samsung, yeni piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 telefonları için rekor bir satış oranı yakaladı. İnsanlar katlanabilir telefonları ön siparişle almak için mücadele ediyor.

Şimdi ise Samsung Galaxy Book Fold 17 adlı katlanabilir bilgisayar ortaya çıktı. Bilgisayar, Z Fold 3 ve Z Flip 3 gibi oldukça dikkat çekici duruyor. Samsung’un bilgisayar sektörüne de katlanabilir cihazlar sokmak istediği görülüyor.

Güvenilir bir kaynaktan gelen rapor, Galaxy Book Fold 17 adını doğruluyor ancak şu anda bu ürün hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Bu katlanabilir cihazın 17 inçlik katlanabilir bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Gerçek ürünün, şirketin bu yılın başlarında SID 2021‘de sergilediğinden biraz farklı görünmesini bekliyoruz. Sergilenen konsept cihazın ekranının etrafında çok ince çerçeveler ve bir Ekran Altı Kamerası (UDC) vardı.

Geçen yıl Lenovo, 2048 x 1536 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 13,3 inç katlanabilir OLED ekrana sahip ThinkPad X1 Fold dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmüştü. İlk olarak CES 2019’da “dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarı” olarak görücüye çıkan ThinkPad X1, Samsung’un yeni katlanabilir bilgisayarına iyi bir rakip olabilir.

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