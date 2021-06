Samsung Galaxy Book Go Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nisan ayında Samsung, Galaxy Book, Book Pro, Book Pro 360 ve Book Odyssey gibi birkaç dizüstü bilgisayarı duyurmak için bir lansman etkinliği düzenlemişti. Güney Koreli şirketin de etkinlikte uygun fiyatlı Galaxy Book Go dizüstü bilgisayarlarını duyurması bekleniyordu, ancak şirketin en iyi bildiği nedenlerden dolayı bu cihazlar satışa sunulmadı. Bugün şirket, Galaxy Book Go ve Galaxy Book Go 5G‘yi resmi olarak tanıttı.

Samsung Galaxy Book Go 5G/4G

Samsung Galaxy Book Go 4G ve 5G modelleri aynı özelliklere sahip ve yalnızca işlemci bölümünde farklılığa sahipler. Galaxy Book Go, 1080 x 1920 piksel Full HD çözünürlük ve 16:9 en boy oranı sunan 14 inç TFT ekrana sahip.

Galaxy Book’un 4G modeli ise, Adreno 618 grafikleriyle birlikte 8nm Snapdragon 7c Gen 2 işlemciye sahip. 5G modeli 7nm Snapdragon 8cx Gen 2.5 işlemci bulunduruyor. Her iki model de 6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM ile geliyor. Depolama için Galaxy Book Go, 64 GB ve 128 GB gibi eUFS depolama seçenekleri sunuyor.

Galaxy Book Go, Windows 10 Home/Pro ile çalışıyor ve Dolby Atmos destekli 2 x 1.5W stereo hoparlörlerle destekleniyor. 25W hızlı şarjı destekleyen 42.3Whr pili ile 18 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Galaxy Book Go, HD kamera, microSD kart yuvası, nano-SIM yuvası, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 51, USB 2.0, USB-C ve 3,5 mm kulaklık/ mikrofon birleşik girişi sunuyor. Cihazın fiyatı 349 dolar olarak belirlendi.