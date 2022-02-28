Samsung Galaxy Book2 Pro Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022 etkinliğinde yepyeni ürünler satışa çıkıyor. Samsung, MWC etkinliğinde yeni ürünlerini duyuran ilk markalardan biri oldu. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Book2 Pro ve Galaxy Book2 Pro 360‘ı tanıttı. Gelin bu yeni cihazlara şöyle bir göz atalım.

Galaxy Book2 Pro ve Galaxy Book2 Pro 360

Samsung’un yeni cihazı Galaxy Book2 Pro 13,3 inç ekrana sahipken; Galaxy Book2 Pro 360 15.6 inç ekranla geliyor. Her iki bilgisayar da 16:9 en boy oranı vaat ediyor. Ayrıca her iki cihaz da normal izleme sırasında 400 nit parlaklık ile Full HD çözünürlük sunan AMOLED ekranlarla geliyor. HDR içeriğini görüntülerken parlaklık 500 nit’e kadar ulaşıyor. 13,3 inçlik model 1,04 kilo; 15,6 inçlik model ise 1,41 kilo ağırlığında.

Her iki model de Windows 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve Bluetooth bağlantısı desteği olmayan S Pen için destek taşıyor. Ayrıca Samsung Notes uygulaması, el yazısı tanıma ve köprü desteği gibi departmanlarda iyileştirmeler vaat ediyor. Uygulama, Galaxy cihazlarında çalışan ilgili uygulamalarla anında senkronize oluyor.

Galaxy Book2 Pro ve Book2 Pro 360, 12. nesil Intel Core i7 ve Core i5 işlemciler, 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar NVMe SSD depolama ile geliyor. Bu arada Book2 Pro’da 63Wh pil bulunurken Book2 Pro 360’ta 68Wh pil yer alıyor. Her ikisi de USB-C üzerinden 65W hızlı şarj desteği taşıyor.

Her iki dizüstü bilgisayar da Dolby Atmos destekli çift stereo 4 hoparlörle birlikte geliyor. Bu cihazlar Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 ve 5G (yalnızca Pro’da) gibi bağlantı özellikleriyle görücüye çıktı. Ayrıca bağlantı noktaları söz konusu olduğunda, bu cihazlar bir Thunderbolt 4, bir USB-C bağlantı noktası (360’ta iki), 2 x USB 3.2 Tip-A bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir microSD kart yuvası, bir 3,5 mm ses jakı vaat ediyor.

Galaxy Book2 Pro 1.049 dolar fiyatla satışa çıktı. Cihazda Gümüş ve Grafit adlı renk seçenekleri yer alıyor. Bu arada, Galaxy Book2 Pro 360, 1.249 dolara mal oluyor ve Bordo, Grafit ve Gümüş renklerle geliyor. Her iki model de 1 Nisan’dan itibaren satışa çıkacak.