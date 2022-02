TCL 30 Serisi, MWC 2022’de Satışa Çıktı

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022 teknoloji fuarında TCL, TCL 30, TCL 30 5G, TCL 30 Plus, TCL 30 SE ve TCL 30E adlı beş yeni akıllı telefonunu tanıttı. İşte bu akıllı telefonların teknik özellikleri ve fiyatları hakkında tüm bilgiler…

Öncelikle TCL 30 5G, 20:9 en boy oranına sahip; 6.7 inç AMOLED FHD+ 60Hz ekranla geliyor. 13 megapiksel selfie kamerası ve arkada; 50 megapiksel (ana) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera ünitesine sahip. Yanda bir parmak izi tarayıcı ile geliyor.

Dimensity 700 işlemci; cihaza 4 GB LPDDR4x RAM ve 64 GB dahili depolama alanı vaat ediyor. 18W şarjı destekleyen 5.010mAh pile sahip. Fiyatı 249 euro ve Dreamy Blue veya Tech Black renk seçenekleriyle atışa çıktı.

TCL 30 Plus ve TCL 30

Serinin en havalı modeli TCL 30 Plus, 6.7 inç AMOLED FHD+ 60Hz 20:9 ekrana sahip. TCL 30 5G’de bulunan aynı ön ve arka kamera sistemiyle geliyor. Ayrıca Helio G37 işlemci; cihaza 4 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB eMMC depolama ile güç sağlıyor. Bu arada cihaz, 18W şarj desteğine sahip 5.010mAh pil vaat ediyor.

TCL 30 ise, TCL 30 Plus’ın uygun fiyatlı bir çeşidi. Plus modeliyle aynı özelliklere sahip, ancak 64 GB depolama ve 8 megapiksel ön kamera gibi farklılıklar içeriyor. 18W şarjı desteklerken, 10W şarj cihazı ile birlikte geliyor. TCL 30 ve 30 Plus, çift stereo hoparlör ve yanda parmak izi tarayıcı ile donatılmış. Bu arada her üç telefon da Android 12 işletim sistemi desteği var. TCL 30, 179 euro fiyat etiketine sahipken, TCL 30 Plus ise 199 euro fiyatla satışa çıktı.

TCL 30 SE ve TCL 30E

Daha uygun fiyatlı TCL 30 SE, 6.52 inç LCD FHD+ ekrana, 8 megapiksel ön kameraya ve 50 megapiksel (ana) + 2 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesine sahip. Ayrıca Helio G25 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB / 128 GB depolama, 15W şarjlı 5.000 mAh pil ve yanda parmak izi tarayıcıya sahip. Fiyatı 149 euro.

TCL 30 E ise, TCL 30 SE ile aynı ekrana, üçlü arka kameralara, işlemciye ve pile sahip. Ancak, 3 GB RAM, 64 GB depolama ve 10W şarj cihazı ile birlikte geliyor. Onun fiyatı ise 139 euro.