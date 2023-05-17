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Samsung Galaxy Buds 2 Pro’ya güncelleme geldi

Ayşen Sıla

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galaxy buds 2 pro

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Samsung, geçen yıl Ağustos ayında Galaxy Buds 2 Pro‘yu piyasaya sürdü. Kulaklıklar, işitme güçlüğü çeken kişiler için ortam sesi ile birlikte geliyor. Güney Koreli marka, ortam sesi özelliğini geliştiren ses cihazına yeni bir güncelleme getirdi. Samsung, daha da fazla kullanıcıya gelişmiş işitme avantajı sağladığını söylüyor.

Galaxy Buds 2 Pro’daki Ortam Sesi, en son güncellemeyle iki ek seviyeye kavuşuyor. Bu, onu toplam beş amplifikasyon seviyesine götürüyor. Kullanıcılar, sol ve sağ kulaklıklar için farklı ortam sesi seviyeleri kullanabiliyor.

Böylece kulaklarına göre ne kadar amplifikasyon gerektiği konusunda ayar yapabiliyor. Ortam sesi tonu aralığı, beş farklı aşamada yumuşaktan netliğe kadar özelleştirilebiliyor. Galaxy Buds 2 Pro’nun son güncellemesi önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

Samsung-Galaxy-Buds-2-Pro

Yeni ortam sesi özelliğinin etkinliği, Iowa Üniversitesi İşitme Cihazı ve Araştırma Laboratuvarı ve Samsung Tıp Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir klinik deneyle kanıtlandı.

Bu denemelerin her ikisi de, güncellemeden sonra seviye 5 olan Ambient Sound için yeni en yüksek seviye ile gerçekleştirildi. Denemeler, hafif ila orta derecede işitme kaybı olanlarda konuşma algısını önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtti.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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