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Samsung Galaxy Buds 2, Şarj Konusunda Güncelleme Aldı

Yapılan bu güncellemede ki değişikliler, kablosuz kulaklıkların şarj stabilitesini artırıyor. Güncelleme boyutu ise yaklaşık 3.06MB büyüklüğünde. Yeni yayınlanan bu yazılım, önümüzdeki günlerde daha fazla bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Galaxy Unpacked lansman etkinliğinde yeni kablosuz kulaklıkları piyasaya süreceklerini belirtti. Ancak şirket, son Galaxy S23 serisi için düzenlen konferansta kablosuz kulaklıklar ile ilgili bilgileri paylaşmadı. Bunun yerine, Güney Koreli elektronik şirketi Galaxy Buds 2 için yeni bir yazılımı güncellemesi yayınlıyor.

SamMobile sitesinden alınan bilgilere göre Samsung, Galaxy Buds 2 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yayınlanan bu OTA güncellemesi, R177XXU0AWA3 kodlu donanım güncellemesi sürümüyle geliyor. Yazılımın dağıtıldığı ilk adres Güney Kore’de kullanıcılara sunuldu

Yapılan bu güncellemede ki değişikliler, kablosuz kulaklıkların şarj stabilitesini artırıyor. Güncelleme boyutu ise yaklaşık 3.06MB büyüklüğünde. Yeni yayınlanan bu yazılım, önümüzdeki günlerde daha fazla bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

galaxy-buds-2-pro

Ürünün kullanıcıları, cihazlarının güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek için Galaxy Wearable uygulamasında bulunan Kulaklık ayarları > Kulaklık yazılım güncellemesi bölümünden erişebilirler.

Samsung Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Plus yerine sayılabilecek bir ürün olmakla beraberinde bazı istisnalar dışında Galaxy Buds Pro ile neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Galaxy Buds 2, Ağustos 2021 yılında tanıtılan üçüncü nesil katlanabilir Galaxy Z serisi telefonlar ile birlikte duyurulmuştu.

Bluetooth 5.2 ile hızlı bağlantı sağlayabilen, Aktif Gürültü Önleme teknolojisi (ANC), Qi kablosuz şarj özelliği, 28 saate kadar pil ömrü ve IPX7 sertifikalı suya dayanıklılık (yalnızca kulaklıklar) gibi pek çok özelliği mevcuttur.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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