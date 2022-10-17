Samsung Galaxy M23 5G İnceleme

Samsung, hem A serisi hem de M serisi akıllı telefon serisini sürekli olarak genişletiyor. Aynı fiyatta rekabet edebilirler, ancak M serisi farklı, çünkü özünde farklı özellikler barındırır ve bu akıllı telefon serisi yalnızca online satışa açıktır. Bugün, 5G’ye sahip en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy M23 5G‘yi inceleyeceğiz.

Tasarım

2022 modelinin kasası önemli ölçüde değişti: bir lens daha az, ancak kamera modülü artık kasadan net bir şekilde dışarı çıkıyor. Arka kısım mat ve önceki modelde olduğu gibi dokunsal olarak fark edilebilir bir desene sahip değil. Üstelik renk seçenekleri de çok daha ilginç görünüyor.

Galaxy M23, önceki modelden oldukça ağır ve biraz daha büyük, ancak ele iyi oturuyor. Ön cam, sağlamlığı ile ikna ediyor ve ekrana basınç girmesine izin vermiyor. Büküm sırasında sıvı kristalde basınç izleri görünüyor, ancak kasa oldukça dayanıklı ve genel olarak yüksek kaliteli görünüyor.

Sağ tarafta güç düğmesi ile birlikte gelen akıllı telefon, ayrıca ses seviyesi ve akıllı telefonun güç düğmesi de güvenlik için parmak izi tarayıcı görevi görüyor. Akıllı telefonu tutmak son derece rahat ve ergonomik hissettiriyor.

Ekran

Samsung Galaxy M23 5G’nin ekranına gelince, marka bu telefonda AMOLED paneli kullanmadı ve bunun yerine tam HD+ çözünürlüğe sahip 120Hz IPS ekranı seçti. Akıllı telefonun ekranı, IPS panel kullanmaları nedeniyle renkler açısından en iyisi olmasa da, yine de akıllı telefonda göze çarpan renkler güzel. Üst tarafta çentik var ve ne yazık ki eski model gibi görünüyor ama neyse ki akıllı telefondaki çerçeveler o kadar kalın değil.

120hz yenileme hızı, oyunlarda gezinirken daha yumuşak ve daha iyi bir tepkiye sahip, ancak oyunlarda maksimuma çıkamadı, yalnızca seçilen oyunlar 60 fps’den fazla optimize edilebilecek oyunları oynayabiliyor.

Teknik Özellikler

Ekran 120 Hz’de 1.080 x 2.408 piksel (FHD+) ile 6,6 inç TFT ekran İşlemci Qualcomm Snapdragon 750G 5G işlemci Hafıza 4 GB RAM Depolama 128 GB dahili depolama (microSD ile 1 TB’a genişletilebilir) Kamera Üçlü kamera: Ana kamera (50 MP, F1.8), ultra geniş açılı kamera (8 MP, F2.2) ve makro kamera (2 MP, F2.4) ve 8 MP ön kamera Pil 5.000 mAh Hızlı Şarj Var (25W) Parmak İzi Sensörü Var (yanda) Boyut 165,5 x 77,8 x 8,4 milimetre Ağırlık 198 Gram Suya Dayanıklılık Yok Kablosuz Şarj Yok

Performans ve Donanım

Performans için Samsung Galaxy M23 5G, Snapdragon 750 5G ile birlikte geliyor. Bu yeni değil ve bu işlemciyi daha önce Samsung’un diğer akıllı telefonlarında da gördük ve başlangıçta orta sınıfların içinde 5G bağlantısı olması için sabitlenmişti ve işlemci Snapdragon 695’in biraz gerisinde kalabilirken, Snapdragon 750 5G hala uygun fiyat etiketi için çok iyi.

Galaxy M23’e takılan hızlı UFS bellek, sistem performansını ileriye taşımaya son derece yardımcı oluyor. Örneğin yükleme sırasında bekleme sürelerini azaltıyor. Akıllı telefon, sistem yük altındayken özellikle sol üst alanda önemli ölçüde ısınabiliyor. Ancak, oranlar hala normal aralıkta.

Alt kenardaki mono hoparlör oldukça iyi ses veriyor ve 89,3 dB(A)‘ya kadar oldukça yüksek ses çıkarabiliyor. Ayrıca kulaklık bağlantısı ve Bluetooth 5.0 için 3,5 mm ses girişi de bulunuyor. Ancak, birçok Samsung telefonunda olduğu gibi, kablosuz bağlantı için en son aptX codec bileşenlerine erişim eksik.

4 GB çalışan bellek ve 128 GB depolama bu fiyat aralığında standart. MicroSD yuvası ayrı, bu nedenle aynı anda 2 SIM kart ile kullanabilirsiniz. Kopya testinde iyi bir hızda çalışıyor ve sentetik depolama karşılaştırmasında iyi bir seviyede olduğunu belirtelim. Telefonda suya dayanıklılık için koruma bulunmuyor.

Kamera

Akıllı telefon, 8MP ultra geniş kamera ve ayrıca 2MP makro kamera ile birlikte 50MP ana kameraya sahip. Evet, akıllı telefonun üç lensi çoğu ve günlük kullanım için yeterli ve telefonla ilgili deneyimlerimizle kamerasının iyi olduğu ortaya çıktı.

HDR resimler iyi çıkıyor, görüntü netliği genel olarak daha yüksek olabilir ve daha geniş alanlar net bir piksel deseni gösteriyor. Düşük ışıkta, parlaklık iyi ve bazı ayrıntılar hala tanınabiliyor.

Geniş açılı kamera, enstantaneler için iyi fotoğraflar çekiyor, ancak burada ayrıntılar zor görünüyor, kalite bunun için çok düşük. Kenarlardaki bozulmaların düzeltilmesi de oldukça vasat. İki lens arasında sürekli zoom yapmak mümkün değil, sadece doğrudan geçiş yapmak mümkün. Önceki modeldeki gibi bir makro lens artık mevcut değil.

Ana kamera kesinlikle canlı renkleri yakalayabiliyor ve netlik, fiyat aralığında gördüğümüz en iyi şey olmasa da, bu gayet iyi diyebiliriz. Düşük ışıkta, akıllı telefonun bazı iyileştirmelere ihtiyacı var. Selfie kamerası için akıllı telefon, uygun aydınlatma koşullarında iyi fotoğraflar çekebilir ve iyi bir dinamik aralığa sahip. Akıllı telefonun 4K@30fps‘ye kadar video kaydedebilmesi de takdir edilesi diyebiliriz.

Pil ve Şarj

Galaxy M23 5G’nin güçlü yönlerinden birinin devasa pili olduğundan bahsedelim. Sizi gün boyu idare edebilecek 5.000 mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Ayrıca pilinizin performansını artırmak için entegre güç tasarrufu seçeneklerine (CPU hızını sınırlama, ekranın parlaklığını azaltma veya 5G’yi kapatma) sahip. Sık kullanmadığınız uygulamalar için güç kullanımını sınırlayan uyarlanabilir bir pil özelliği de var.

Galaxy M23 5G, 25 watt’lık bir güç adaptörü aracılığıyla hızlı şarj işlevini destekliyor. Fakat bir bütçe dostu akıllı telefon olduğu için kablosuz şarj desteği taşımıyor. Ne yazık ki bu fiyat aralığındaki telefonların hemen hemen hepsinde bu özellik yok. Samsung Galaxy M23 5G de bu açıdan biraz geride.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Parlak, yüksek çözünürlüklü ekran

Hızlı UFS bellek

İyi kamera sistemi

Uzun pil ömrü

5G Bağlantısı Eksileri Az miktarda yazılım güncellemesi vaat ediyor

Uzun süre çalışınca çok ısınıyor

Modern aptX kodekleri eksik

Alınır Mı?

Samsung Galaxy M23 5G, sosyal medyada gezinme ve oyun oynama deneyiminizi sorunsuz hale getirmek için 120 Hz yenileme hızına sahip geniş ekran gibi beğendiğimiz birçok harika özellik sunuyor. 5.000 mAh pil, telefonda ayarlayabileceğiniz birkaç kullanışlı pil ayarıyla gün boyu dayanabiliyor.

Daha hızlı bir bağlantı için zaten 5G ağ desteğine ve telefonunuzu daha fazla korumak için parmak izi tarayıcı, PIN veya Samsung Knox gibi yerleşik güvenlik seçeneklerine sahip. Ülkemizde henüz 5G desteği olmasa da gelecekte 5G sistemi ülkemize geldiğinde telefonunuzu değiştirmeniz gerekmeyecek.

Kamerada, çerçevenize daha fazlasını çekmek için ultra geniş lensli üçlü kamera kurulumuna sahip olması iyi bir şey. Camera spp’deki güzel çekim modları çeşitliliği ile daha yaratıcı olabilir ve bu sosyal medyada paylaşmaya layık fotoğraflar çekebilirsiniz. Galaxy M23 5G ile çektiğimiz fotoğrafların kalitesi, özellikle parlak koşullarda biraz keskin ve canlı renklere sahip ancak düşük ışık koşullarında daha fazla hata barındırıyor.

Ancak Samsung Galaxy M23 5G, teknik özelliklere çok meraklı olmayan, yeni bir telefon arayan çoğu kullanıcı için kesinlikle yeterli. Üstelik yaklaşık 6.000 lira olan fiyatıyla da günümüz kullanıcıları için son derece uygun.