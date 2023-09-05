Samsung Knox, cihazlarında depolanan veriler için birinci sınıf koruma arayan bireylerin ve profesyonellerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Samsung tarafından sunulan gelişmiş ve sağlam bir güvenlik çözümüdür. Samsung tarafından geliştirilen güvenlik sistemi, en iyi Samsung akıllı telefonlarına önceden yüklenmiş olarak gelir ve ücretsiz olarak kullanılabilir.

Son birkaç yıl içinde bir Samsung cihazı satın aldıysanız veya reklamlarını gördüyseniz, “Secured by Knox” ibaresini görmüş olabilirsiniz. Bunun ne anlama geldiğini ve verilerinizi nasıl koruduğunu bilmiyorsanız doğru yere geldiniz. Bu kılavuzda Samsung Knox’un ne olduğu ve verilerinizi hırsızlığa ve bilgisayar korsanlığına karşı nasıl koruduğu açıklanmaktadır.

Samsung Knox nedir? – Detaylı inceleyelim..

Samsung Knox, Samsung tarafından kurumsal bir teklif olarak başlatıldı ve şirket çalışanlarının şirket verilerini güvenli ve korumalı bir ortamda kaydetmelerine izin vererek aynı telefonu kişisel ve resmi kullanım için kullanmalarına izin verdi.

Samsung Knox bir güvenlik platformu olarak başlamış olsa da, şirketlerin işletim sistemi sürüm güncellemelerini kontrol etmesine, derinlemesine cihaz analizlerini görüntülemesine, uygulamalı uzaktan sorun giderme sağlamasına, cihaz yapılandırmasını yönetmesine, otomatik cihaz kaydını dağıtmasına ve daha fazlasına olanak tanıyan tam bir UEM (Birleşik Uç Nokta Yönetimi) çözümüne dönüştü.

Knox güvenlik platformu, bu platformdan yararlanmak için akıllı bir çözüm paketi ile çipten itibaren Samsung mobil cihazlarına yerleştirilmiştir. Kolayca yapılandırılır. Zahmetsizce yönetilir. Dünya çapında hükümetlerin güvendiği savunma düzeyinde güvenlik.

Platform, BT yöneticilerinin donanım destekli güvenlik, cihaz izleme ve kontrolü ve sertifika yönetimi gibi devlet sınıfı güvenlik uygulamalarına olanak tanıyor. Samsung Knox platformu, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve işletmeler tarafından belirlenen sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılamıştır ve ABD, İngiltere, Fransa ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok ülkede 60’tan fazla sertifikaya sahiptir.

Platform olgunlaştıkça Samsung, aynı savunma sınıfı güvenliği tüketici cihazlarına getiren Secure by Knox platformunu piyasaya sürdü. Bugün, bir Samsung Galaxy akıllı telefon satın aldığınızda, kutunun üzerinde Secure by Knox markasını göreceksiniz. Bu, cihaz verilerinizin Samsung Knox platformu tarafından korunduğu anlamına gelir.

İlerleyen bölümlerde, Samsung Knox’un tüm göze çarpan özelliklerini ele alıyor ve cihazınızdaki değerli verileri nasıl koruduğunu anlatıyoruz.

Samsung Knox nasıl çalışır?

Samsung Knox, cihazınızı kurcalamaya, virüs ve siber saldırılar gibi bilgisayar korsanlığı saldırılarına, cihazın çalınmasına veya kaybolmasına ve insan hatalarına karşı korumak için donanım ve yazılım güvenlik önlemlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Samsung Knox’un en iyi yanı, telefonunuzu ilk kez açtığınız anda başlamasıdır.

Samsung Knox, cihazlarınıza güç veren ARM çiplerinde donanım tabanlı güvenilir ortamı kullanır. Her ARM çipi TrustZone adı verilen yerleşik bir güvenilir alanla birlikte gelir. TrustZone, Android’den ayrı bir işletim sistemi çalıştıran CPU içine yerleştirilmiş güvenli bir ortamdır. Ana işletim sistemindeki (Android) güvenlik açıklarının güvenilir ortamın güvenliğini etkilememesini sağlamak için sistemin geri kalanından ayrılmıştır.

TrustZone, Android cihazlarda güvenlik ve şifrelemenin temelini oluşturur. Samsung da dahil olmak üzere tüm akıllı telefon markaları güvenlik özelliklerini oluşturmak için bu TrustZone’u kullanır. İşte Samsung Knox’un ARM güvenilir ortamını kullanarak oluşturduğu ana özellikler:

Gerçek Zamanlı Çekirdek Koruması (RKP)

Güvenilir Önyükleme

Cihaz Sağlık Onayı

Sertifika Yönetimi

Hassas Veri Koruma (SDP)

Ağ Platformu Analitiği (NPA)

Donanım Güven Kökü

Samsung, 2021 yılında Knox Vault’u piyasaya sürerek Knox güvenlik platformunu yükseltti. Knox Vault, akıllı telefonunuzun yonga setinden ayrı bir işlemci ve bellek birimi kullanarak cihazlarınızın güvenliğini artırır. Apple iPhone’lardaki Secure Enclave’e benzer. İşte Samsung Knox’un temel özellikleri.

Gerçek Zamanlı Çekirdek Koruması (RKP)

Çekirdek, cihazın yazılımı ve donanımı arasında bir köprü görevi gören bir işletim sisteminin temel bileşenidir. Çekirdek, telefonunuzun CPU kaynakları, sistem belleği, veri depolama, ağ sürücüleri ve sistemdeki diğer her şey üzerinde tam kontrole sahiptir. Bu, bir saldırganın telefonunuzun çekirdeğini kontrol etmesi durumunda cihazınızın kontrolünü tamamen ele geçireceği anlamına gelir.

Samsung telefonlar, şirketin patentli Gerçek Zamanlı Çekirdek Koruması’nı (RKP) kullanarak çekirdeğe yönelik olası saldırıları sınırlandırıyor. RKP bunu, yalıtılmış bir yürütme ortamında bir güvenlik monitörü kullanarak yapar. RKP, çekirdek kodunun ve mantığının ve kritik çekirdek veri yapılarının değiştirilmesini önler.

Kaynak: Samsung

Ayrıca, çekirdeğin kodundan yararlanarak açıkları bir araya getirmek için önceden var olan çekirdek mantığını kullanan Dönüş Odaklı Programlama (ROP) ve Atlama Odaklı Programlama (JOP) saldırılarını da önler. Bu saldırılar, mevcut güvenlik önlemlerinden kaçabilecek bir saldırı programı oluşturmak için mevcut kod parçalarını yeniden kullandıklarından popüler hale gelmektedir.

RKP, izole bir yürütme ortamında bir güvenlik monitörü kullanarak telefonunuzun çekirdeğini bu saldırılardan korur. Cihaz bellek yönetimini kontrol etmek için patentli teknikler kullanır ve kritik çekirdek eylemlerini yürütmeden önce inceler. Samsung, bir şeyin çekirdek kodunu ve verilerini değiştirip değiştirmediğini görmek için çekirdeği periyodik olarak izleyen ve böylece kötü niyetli saldırılardan koruyan yerleşik bir Periyodik Çekirdek Ölçümü (PKM) sistemine sahiptir.

Güvenilir Önyükleme

Trusted Boot yetkisiz ve güncel olmayan önyükleme yükleyicilerini tespit eder ve bunların yüklenmesini engeller. Ayrıca, cihazın kurcalandığına dair herhangi bir kanıt tespit edildiğinde hassas alanları kilitleyen Kurcalamaya Karşı Güvenli Kilitleme özelliğine de sahiptir. Kullanıcının tekrar kilidi açmak için cihazı fabrika ayarlarına sıfırlaması gerekir. Verilerinizin asla yanlış ellere geçmemesini sağlar.

Knox Vault

Fotoğraflar, dosyalar ve sohbetler dahil olmak üzere Samsung akıllı telefonunuzdaki her şey bir parola, PIN veya parmak izi ile korunur. Peki parola veya parmak izi verilerinizi neyin koruduğunu biliyor musunuz? Samsung, hassas verilerinizi güvende tutmak için ayrı bir işlemci ve depolama alanına sahip Knox Vault’u kullanır. Güvenli veriler arasında parolalar, biyometrik veriler ve Samsung Pay gibi diğer hassas hizmetler yer alır.

Knox Vault depolama alanında saklanan veriler telefonun diğer bölümlerinden izole edilmiştir. Dolayısıyla, telefonunuz ele geçirilse bile saldırganlar değerli bilgilerinizi alamaz. İşlem ve depolama alanı ana CPU’dan ayrı olduğu için CPU saldırıya uğrasa bile verileriniz güvende olur.

Samsung Knox Vault voltaj, aksaklık, sıcaklık ve lazer saldırılarını otomatik olarak algılar. Sistem bir saldırı tespit ettiğinde, Knox Vault bir alarm tetikler ve saldırıyı hemen engeller. Ayrıca yazılım saldırılarını da önler, böylece hiç kimse verilerinize uzaktan erişemez.

Güvenli Klasör

Samsung Knox ayrıca verilerinizi korumak için kullanabileceğiniz tüketiciye yönelik özellikler de sunar. Samsung Galaxy akıllı telefonlardaki Güvenli Klasör, özel fotoğraflarınızı, dosyalarınızı, videolarınızı, uygulamalarınızı ve diğer verilerinizi koruyan ayrı bir şifreli alandır. Bu özelliği açmak için Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik > Güvenli Klasör‘e gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Güvenli Klasörü kurduktan sonra, fotoğraflar, dosyalar, videolar ve uygulamalar dahil olmak üzere içindeki her şeyi taşıyabilirsiniz. Uygulamaları Güvenli Klasör içine taşımanın güzel bir yanı, uygulamanın bir kopyasını oluşturarak aynı uygulamanın iki örneğini kullanmanıza olanak sağlamasıdır.

Samsung Knox hakkında sıkça sorulan sorular

Samsung akıllı telefonumda Samsung Knox olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Samsung akıllı telefonunuzda Samsung Knox olup olmadığını öğrenmek için Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım bilgileri bölümüne gidin. Knox sürümü etiketli bir öğe görmüyorsanız, telefonunuzda Samsung Knox yoktur.

Hangi Samsung akıllı telefonlar Samsung Knox’u destekliyor?

Tüm Samsung Galaxy cihazları Samsung Knox güvenliği ile birlikte gelir. Samsung Knox, Samsung Knox Vault için ek bir çip kullandığından, bütçeye uygun Samsung akıllı telefonlar bu özelliğe sahip değildir. Samsung Knox korumalı Samsung telefonların listesini kontrol etmek için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

En son korumaları yüklemek için Samsung Knox’u nasıl güncellerim?

Samsung Knox, OTA sistem güncellemeleri ile otomatik olarak güncellenir. Ayrı olarak güncellemeniz gerekmez.

Samsung Knox güvenli mi?

Samsung Knox, savunma sınıfı güvenlik olarak sınıflandırılmış ve birçok devlet kurumu tarafından onaylanmıştır. Bu, sistemin oldukça güvenli olduğu anlamına gelir. Ancak, hiçbir şey hatasız değildir. İlk savunma hattınız her zaman sağduyunuz olacaktır, bu nedenle güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemeyin veya şüpheli web sitelerinden herhangi bir şey indirmeyin.

Samsung Knox açıkladı: Değerli verilerinizi koruyan teknolojiyi anlamak

Samsung Knox, verilerinizi kötü niyetli saldırılara ve bilgisayar korsanlarına karşı korur. Bu kılavuzun verilerinizi koruyan teknolojiyi anlamanıza yardımcı olduğunu umuyoruz. Gitmeden önce, Android’de dijital gizliliğin korunmasına ilişkin makalemizi okumanızı öneririz. Google ile paylaştığınız verileri kısıtlamanıza ve çevrimiçi gizliliğinizi korumanıza yardımcı olacaktır.