Android’de dijital gizliliğinizi birkaç basit adımda koruyun

Google, Android ile birlikte tonlarca ücretsiz yazılım gönderir, ancak yine de kullandığınızda bunun için verilerinizle ödeme yaparsınız. Şirket, telefonunuzdan internette gezinirken paylaştığınız her şey sayesinde hayatınızın inanılmaz derecede ayrıntılı bir profilini oluşturabilir. Özel bir ROM kullanmak veya iOS’a geçmek istemiyorsanız tüm bu izlemelerden tamamen kurtulmak imkansız olsa da, şu anda maruz kalmanızı azaltmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Google’ın kişiselleştirmelerini devre dışı bırakın

Google’ın sizi web’de takip etmesini engellemek için Google Hesabınızın etkinlik kontrollerine gidin ve burada sunulan seçeneklerin tümünü veya bir kısmını devre dışı bırakın. Oraya ulaşmak için myaccount.google.com’u ziyaret etmeniz veya telefonunuzda şu adımları uygulamanız gerekir:

Ayarlar ⇾ Gizlilik ⇾ Etkinlik kontrolleri bölümüne gidin . İstenirse, birincil Google hesabınızı seçin. Web ve Uygulama Etkinliğini kapatın . Bunu yaptığınızda Google sonuçlarının biraz daha az kişisel hale gelebileceğini unutmayın. Konum Geçmişi’ni kapatın . Bu, Google’ın nereye gittiğinizi izlemesini engeller. Ayrıca, Google Haritalar’ın Zaman Çizelgenizin son gezileriniz ve hareketlerinizle dolmasını da durduracaktır . YouTube Geçmişini kapatın . Bu, Google’ın önerilerinizi kişiselleştirmesini durduracak ve size izlediğiniz içeriğe geri dönme seçeneği sunacaktır. Reklam Ayarlarına Git’e dokunarak ve seçeneği devre dışı bırakarak Reklam kişiselleştirmeyi kapatın. Bu size daha az alakalı reklamlar verir, ancak sizi normalde yaptıkları kadar web’de takip etmemelidirler.

Daha az agresif bir yaklaşımı tercih ederseniz, Google’ın sizin hakkınızda ne kadar süre boyunca veri depolayabileceğini de sınırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, karşılık gelen her alt noktanın altındaki Otomatik silme seçeneği seçin girişini seçin.

Halihazırda toplanmış eski verileri silmek için myactivity.google.com adresine gidin . Bu web sitesinde, sol üst köşedeki üç çubuğa dokunarak hamburger menüsünü açın ve Aktiviteyi sil… seçeneğini seçin. Ardından, hangi aktiviteyi kaldırmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Konum izleme

Google, eski Android’in kötü şöhretli gizlilik uygulamalarından bazılarını uzun süredir iyileştirdi. Bu günlerde, hem üçüncü taraf hem de birinci taraf uygulamaların konumunuzu her zaman arka planda sorgulamasını önleyerek, konum erişimlerini yalnızca varsayılan olarak kullanımdayken sınırlar.

Hangi uygulamaların konumunuza erişebileceğini sınırlamak için Ayarlar ⇾ Gizlilik ⇾ İzin yöneticisi ⇾ Konum seçeneğine gidin. Telefonunuza bağlı olarak, bu ayarların yolu biraz farklı olabilir. Alternatif olarak bölüme ulaşmak için sistem ayarlarınızda “Konum” araması yapabilirsiniz.

Konum izinleri yöneticisinde, telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaların bir listesini bulacaksınız. Bir katman seçerek her biri için konum izleme sınırlarını ayrı ayrı belirleyebilirsiniz: Her zaman izin verilir, yalnızca kullanım sırasında izin verilir veya reddedilir. Çoğu uygulama kesinlikle konumunuza ihtiyaç duymasa da, bazıları arka planda erişime sahip olduklarında ek avantajlar sunar. Geçerli konumunuzdaki koşulları görüntülemek için güncellenen navigasyon uygulamaları ve hava durumu widget’ları için durum budur.

Bazı eski Android sürümlerinde, yalnızca kullanımda değil seçeneğiyle, konum erişimine her zaman izin verme ve her zaman yasaklama arasında seçim yapmanız gerekir. Hangi uygulamalara güvendiğinizi dikkatlice değerlendirmeli ve konumunuzu bir uygulamayla paylaşmaktan gerçekten ne elde ettiğinizi kontrol etmelisiniz. Örneğin, bir otel rezervasyon uygulamasında, muhtemelen mevcut çevrenizdeki konaklama yerlerini aramayacaksınız ve büyük olasılıkla konumunuza erişmesine izin vermeniz gerekmeyecek. Hava durumu uygulamaları veya yemek dağıtım hizmetleri gibi diğer uygulamalar da adresinizi manuel olarak ayarlamanıza olanak tanır. Adresinizi yazmanın küçük bir zorluğuyla aynı işlevselliği sunarlar.

Yedeklemeleri kapat

Yedeklemelerin Google sunucularına kaydedilmesini önlemek için Ayarlar ⇾ Sistem ⇾ Yedekleme bölümüne gidin. Orada, Google Drive’a yedekle seçeneğini kapatabilirsiniz

Ancak bunu yaptığınızda, telefonunuzu kaybettiğinizde veya bozulduğunda kişilerinizin numaraları veya SMS sohbetleri gibi değerli verilerinizin hiçbiri otomatik olarak geri yüklenmeyecektir, bu nedenle bu verileri başka bir yere kaydetme konusunda dikkatli olun. Ayrıca eski telefonunuzda kullandığınız uygulamalarda manuel olarak tekrar oturum açmanız gerekecek, Wi-Fi şifreleri dahil özel cihaz ayarlarını kaybedeceksiniz ve fotoğraflarınız ve videolarınız yedeklenmeyecek. Bu verilerle ilgili olarak biraz içinizin rahat etmesinin bir gizlilik takasına değip değmeyeceğini dikkatlice değerlendirin.

Dosyalarınızı senkronize etmek ve bunun yerine verilerinizi yedeklemek için ownCloud veya benzeri açık kaynak çözümlerini kullanarak özel olarak barındırılan bir sunucuya geçmeyi düşünebilirsiniz.

Mümkün olduğunda üçüncü taraf yazılımı kullanın

Google tarafından takip edilmek istemiyorsanız, Google’ın önceden yüklenmiş uygulamaları üzerinden mümkün olduğunca üçüncü taraf yazılımları kullanmayı düşünün. Microsoft Outlook, Dropbox, Bundled Notes veya Evernote ve OsmAnd (OpenStreetMap (Google Haritalar alternatifi). Tamamen gizliliğe girmek istiyorsanız, yalnızca açık kaynaklı değiştirmelere gitmeyi düşünmelisiniz. Bu, verilerinizin güvende olduğunun garantisi değildir, ancak hizmetlerin kodu çoğunlukla eş denetimlidir ve genellikle tek bir şirketin elinde değildir.

Hatta bazı Google uygulamaları, uygulama çekmecesinde veya ana ekranda simgelerine dokunup basılı tutarak, (i) düğmesine dokunarak ve Devre Dışı Bırak seçilerek güvenli bir şekilde devre dışı bırakılabilir. Bununla birlikte, telefonunuzu çalışır durumda tutmak için Google Arama gibi birkaç tane gerekli olduğundan, buna dikkat edin. Yine de YouTube Müzik veya Google TV gibi bir şeyin devre dışı bırakılması güvenli olmalıdır.

Chrome dışında bir tarayıcı kullanın

Google Chrome’un izleme mekanizmalarıyla ilgili endişeleriniz varsa, gizliliğinizi koruyan başka bir güvenilir tarayıcıya geçmeyi düşünün. Google tarafından oluşturulmamış bir tarayıcı motoruna güvendikleri için Firefox ve Firefox Focus’un en iyi seçimler olduğunu iddia ediyorum. Diğer birçok üçüncü taraf tarayıcı, Google Chrome’un web’in sağlığı için iyi olmayan oluşturma motorunu kullanır. Firefox’tan memnun değilseniz, yine de Microsoft Edge, Samsung Internet veya Vivaldi’yi denemek isteyebilirsiniz.

Ana ekranınızdaki simgesine uzun basarak, (i) simgesine basarak ve orada varsayılan tarayıcı seçeneğini seçerek bunlardan herhangi birini varsayılan tarayıcınız yapabilirsiniz. Google uygulamasını kullanıyorsanız, uygulamanın bağlantıları özel bir Chrome sekmesinde açmaya devam ettiğini fark edeceksiniz. Arama motorunun bunun yerine tercih ettiğiniz üçüncü taraf tarayıcıyı kullanmasını sağlamak için Google uygulamasını açın, sağ üst köşedeki profil resminize, ardından Ayarlar ⇾ Genel’e basın ve Web sayfalarını uygulamada aç ‘ın seçimini kaldırın.

Chrome’un verileriniz için daha az aç olmasını sağlayın

Bunun yerine Chrome’da kalmak istiyorsanız, gizliliğinizi geliştirmek için yapabileceğiniz şeyler var. Tarayıcının ayarlarına gidin ( üç noktalı menü ⇾ Ayarlar ⇾ Arama motoru ) ve arama motorunu başka bir sağlayıcıyla değiştirin – listelenenler arasında DuckDuckGo.com gizlilikle ilgili en iyi seçeneğinizdir. Sonuçları genellikle Google’ınki kadar net olmasa da – Google’ın arama için fiili standart olmasının bir nedeni var.

Ayarlar’da yapabileceğiniz başka bir şey, Google hesabınızdan çıkış yapmak ve senkronizasyonu kapatmaktır, ancak doğal olarak, bu şekilde platformlar arası senkronizasyonu kaybedersiniz. Google’ın yerel şifre aracını devre dışı bırakmak ve üçüncü taraf bir şifre yöneticisine geçmek, yalnızca gizliliğinizi değil, güvenliğinizi de artıracaktır. Ek olarak, Google’ın ödeme yöntemlerini devre dışı bırakmayı ve otomatik doldurma seçeneklerini ele almayı düşünün.

Daha gelişmiş seçenekler bulmak için Chrome’un ayarlarında aşağı kaydırın. Gizlilik altında , daha hızlı tarama ve arama için Erişim ödeme yöntemlerini ve Sayfaları önceden yükle’yi kapatın. Ayrıca Chrome etkinliğinizi Digital Wellbeing’den kaldırabilir ve Do Not Track’i açabilirsiniz , ancak ikincisi biraz yanıltıcıdır. Bu seçenek, web sitelerine izlenmek istemediğinizi söyleyen bir savunma gönderir, ancak hiçbir şey operatörleri buna uymaya zorlamaz. Çoğu insan bunu açmadığı için sizi tanımlamayı gerçekten kolaylaştırabilir.

Site ayarlarında , Çerezler’e dokunun ve Üçüncü taraf çerezlerini engelle’yi seçin. Bu, varsayılan olarak etkinleştirilmelidir, ancak durumun böyle olduğunu iki kez kontrol edin. Bu şekilde, daha önce hiç açmadığınız web sitelerinden gelen bazı üçüncü taraf izleme çerezlerinin sizi web’de takip etmesini engelleyebilirsiniz. Disqus yorum platformunda kayıtlı oturum açma işlemleri gibi bazı özellikler yol boyunca bozulabilir – ancak Disqus çerezlerinin birçok sitede tekrar sorunsuz bir şekilde yorum yapmasını sağlamak için manuel olarak izin vermeniz gerekir.

Ayrıca Basit Mod’u da kapatmalısınız. Değerli mobil verilerinizin bir kısmını kaydetmesine rağmen, bunu Google’ın sunucuları aracılığıyla şifrelenmemiş HTTP web sitesi sorguları göndererek başarır (şifreli HTTPS web siteleri ilk etapta Basit Mod’dan etkilenmez).

Gizli moda güvenme

Popüler inanışın aksine, herhangi bir tarayıcının gizli veya özel modu, yalnızca çevrimiçi ortamda düşük profilli kalmak istediğinizde o kadar ileri gider. ISS’niz ve halka açık Wi-Fi sağlayıcılarınız hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi görmeye devam edebilir. Aynısı, sizi hem gizli hem de normal modda izlemek için çerezler yerine donanım, yazılım ve IP adresinizin benzersiz bir kombinasyonuna dayanan bazı reklam izleyiciler için de geçerlidir. Gerçekten anonim kalmak istiyorsanız, Firefox tabanlı Tor Tarayıcıyı veya birçok güvenilir VPN’den birini deneyin. Her ikisi de şifrelenmiş sorgularınızı ek sunucular üzerinden yönlendirerek kimliğinizi ve konumunuzu diğer Wi-Fi kullanıcıları ve ISS’nizden gizler.

Hesaplarınız için 2 faktörlü korumayı ayarlayın

2 faktörlü kimlik doğrulama (2FA) Google’ın verilerinizi almasını engellemese de, bilgisayar korsanlarının hesabınıza girmesini önleyebilir, bu daha da kötü olur – muhtemelen Google’ın dikkate alması gereken herhangi bir gizlilik yasasına uymazlar. Bu nedenle, mümkün olduğunda Google hesabınız ve herhangi bir çevrimiçi hesabınız için 2FA’yı etkinleştirmelisiniz.

Google için, web’den erişilebilen hesabınızın güvenlik ayarlarına gidin. 2 Adımlı Doğrulama girişini bulun ve etkinleştirin. Ardından, yeni bir cihaza her giriş yaptığınızda şifrenize ek olarak ikinci bir bilgi girmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için güvenilir telefonları, kimlik doğrulama uygulamalarını, telefon numaralarını ve yedek kodları seçebilirsiniz.

Microsoft, Facebook, Twitter, Reddit, parola yöneticileri ve Slack gibi diğer birçok hizmetin de 2FA seçeneği vardır. Bu hizmetlerin güvenlik ayarlarında bulunurlar.

İyi uygulamalar

Bu kapatma anahtarları dışında, telefonunuzdaki Google ve üçüncü taraf uygulamalarla daha az veri paylaşmak için yapabileceğiniz bazı küçük şeyler vardır:

Yalnızca gerçekten ihtiyacınız olduğunda konumunuza erişimi açın. Bu da size biraz değerli pil ömrü kazandıracak. Çoğu Android sürümünde, bildirim panelini iki kez aşağı kaydırarak hızlı ayarlarınızda bunun için bir kısayolunuz vardır.

Hangi uygulamalarınızın cihaz yöneticisi olduğunu kontrol edin ( Ayarlar ⇾ Uygulamalar ve bildirimler ⇾ Gelişmiş ⇾ Özel uygulama erişimi ⇾ Cihaz yöneticisi uygulamaları ). Cihazımı Bul ve Google Pay, genellikle bu izni varsayılan olarak alanlar arasındadır, ancak ödemeler uygulamasını kullanmıyorsanız devre dışı bırakabilirsiniz. (Uygulamayı kullanmaya karar verirseniz, yeniden etkinleştirmeyi unutmayın).

). Cihazımı Bul ve Google Pay, genellikle bu izni varsayılan olarak alanlar arasındadır, ancak ödemeler uygulamasını kullanmıyorsanız devre dışı bırakabilirsiniz. (Uygulamayı kullanmaya karar verirseniz, yeniden etkinleştirmeyi unutmayın). Uygulamalarınıza verdiğiniz izinleri Ayarlar ⇾ Gizlilik ⇾ İzin yöneticisi altında kontrol edin ve ihtiyacınız olmayanları devre dışı bırakın. Endişelenmeyin, bir uygulamanın kesinlikle düzgün çalışması gerektiğinde, onu tekrar etkinleştirmeniz için sizi rahatsız eder, bu yüzden oldukça kusursuz.

altında kontrol edin ve ihtiyacınız olmayanları devre dışı bırakın. Endişelenmeyin, bir uygulamanın kesinlikle düzgün çalışması gerektiğinde, onu tekrar etkinleştirmeniz için sizi rahatsız eder, bu yüzden oldukça kusursuz. Üçüncü taraf uygulamalara giriş yapmak için Google hesabınızı kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, kendi benzersiz şifreleriyle tamamlanan bireysel yeni hesaplar oluşturun. Bunu başarmak için iyi ve güvenilir bir şifre yöneticisi kullanmak en iyisidir .

Son olarak, bir güvenlik kontrolü yapmayı düşünün. Google, hesabınıza erişimi olan kullanılmayan girişler ve üçüncü taraf uygulamalarda size yol gösterecek ve bunlara hâlâ ihtiyacınız olup olmadığını soracaktır. Bu, verileri Google’dan uzak tutmanıza yardımcı olmaz, ancak en azından bilgileriniz daha fazla yayılmaz.

Özel ROM

Google tarafından tamamen izlenmekten kaçınmanın kesin bir yolu, üzerinde herhangi bir Google uygulaması olmayan özel bir ROM yüklemektir. Android’in açık kaynaklı doğasına rağmen, bunu başarmak hala zor. Birçok uygulama, anında iletme bildirimleri ve konum verileri gibi temel bilgileri sağlayan Google Play Hizmetlerine güvenir. Biraz kurcalayarak, bunların hepsi üstesinden gelebileceğiniz sorunlardır.

Ancak, özel ROM’ların açık kaynak olması, birinin kaynakta kötü amaçlı kod aramaya başladığı anlamına gelmez. Belirsiz çatallardan uzak durmalısınız ve herhangi bir özel ROM kurulumuna kesinlikle araştırma ile başlamalısınız. Google, verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağına söz verir ve bu kadar çok kişi, işletme ve hükümet onun hizmetlerine güvendiği için satması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacaktır. Birkaç kişiye ücretsiz yazılım dağıtan bireysel bir ROM geliştiricisini kontrol altında tutmak çok daha zordur ve ne yazık ki üst düzey güvenlik sağlamak için Google ile aynı kaynaklara sahip değildir.

Sonuç olarak, izlemeyi tamamen kapatmak zordur. İyi bir VPN, internet trafiğinizin çoğunu gizlemeye yardımcı olur, ancak gerçekten paranoyaksanız, muhtemelen ilk etapta akıllı telefon kullanmamalısınız. Ancak, internete bağlı teknolojinin bize getirdiği tüm avantajlardan yararlanmak istediğinizde bile, internette daha az şeffaf olmanıza yardımcı olacak bazı seçimler yapabilirsiniz ve bu en azından bir şey.