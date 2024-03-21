Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy M55 Snapdragon 7 Gen 1 İşlemciyle Geliyor Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy M55 Snapdragon 7 Gen 1 İşlemciyle Geliyor Fatih Kuruçay 2 Görüntüleme

Samsung yakında Galaxy A55’in daha uygun fiyatlı versiyonlarını Galaxy F55 ve Galaxy M55 şeklinde piyasaya sürebilir. Her iki telefon da Hindistan’a gidebilir ve Galaxy A55’te kullanılan Exynos 1480 yerine güçlü bir Snapdragon çipine sahip olabilir.

Galaxy M55 modeli 8 GB RAM’e sahip oluyor

Google, Galaxy M55’in Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle donatılacağını doğruladı. Telefon Google Play Console veritabanında listelenmiş olarak bulundu. Google Play Console veritabanına göre Galaxy M55, 8 GB RAM’e sahip olacak ve kutudan Android 14 çalıştırıyor. Ayrıca Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Önceki raporlar Galaxy M55’in arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı ancak teknik özellikleri açıklanmamıştı. Geçen yıl Galaxy M54, 108 MP kamerayla piyasaya çıktı.

Ayrıca Galaxy M55’in 5.000mAh bataryaya ve 45W hızlı şarja sahip olduğu da ortaya çıktı. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip Süper AMOLED Infinity-O ekrana, ekran içi parmak izi okuyucuya ve OIS ve 4K video kaydına sahip birincil kameraya sahip olabilir.