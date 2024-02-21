Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung’un bu alandaki başarısı tartışılmaz. Teknoloji alanında dünyanın en iyilerinden olan Samsung, bilindiği üzere akıllı telefon pazarının baş aktörlerinden biri. Giyilebilir teknoloji ürünleri alanında da çalışmalarını sürdüren markanın akıllı yüzüğü son zamanların en merak edilen ürünlerinden. 2024 Ocak ayında Galaxy Unpacked organizasyonu kapsamında kısa bir süre gösterilen yüzüğün ne zaman tanıtılacağı merakla bekleniyordu. Samsung Galaxy Ring tanıtım tarihi belli oldu, işte detaylar…

Samsung Galaxy Ring Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Samsung Ocak ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring’i kısa bir süre içerisinde göstermişti. Bilindiği üzere ürün hakkında henüz detaylı açıklama yapılmadı ve meraklıları yüzüğün ayrıntılarını heyecanla bekliyor. Samsung akıllı yüzüğü Galaxy Ring tanıtım tarihi, şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre belli oldu. Söylenene göre Samsung Galaxy Ring 2024 Temmuz ayında resmi olarak tanıtılacak.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Markanın Temmuz ayında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde akıllı yüzükle birlikte katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6’nın da tanıtımının yapılması bekleniyor. Son zamanların popüler telefonları katlanabilir telefonlar oldu; bu kapsamda Samsung da yeni ürünlerini görücüye çıkaracak. Peki Temmuz ayında tanıtımı gerçekleştirilecek olan Samsung Galaxy Ring özellikleri nasıl olacak, bakalım…

Samsung Galaxy Ring Özellikleri Nasıl Olacak?

Markaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung Galaxy Ring’in bazı özellikleri duyulmuş durumda. Şimdiye dek açıklanan raporlar kapsamında yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy Ring EKG desteğine sahip olacak ve kan basıncını ölçebilecek. Bahse konu akıllı yüzük NFC ödemelerini de destekleyen bir yapıda olacak. Suya karşı dayanıklı olması beklenen akıllı yüzüğün yapay zeka desteğine de sahip olacağı düşünülmekte. Örneğin son zamanlarda gündemde yer alan Amazfit Helio Ring’de de yapay zeka desteği bulunmakta ve Samsung akıllı yüzükte de olması yüksek ihtimal.

Parmağa uyum sağlama açısından sekiz farklı boyutla piyasaya sürüleceği söylenen akıllı yüzük henüz seri üretime geçmiş değil. Şu an prototip aşamasında olduğu bilinmekte ve önümüzdeki Nisan ya da Haziran aylarında seri üretime geçeceği söylenmekte. Ancak bu kesin bir bilgi değil.

Samsung Galaxy Ring Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük fiyatı hakkında henüz bir açıklama olmadı ve bir duyum alınmadı. Bu konuda herhangi bir bilgi geldiğinde biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Ancak yüzüğün rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çünkü bu alanda ürün gamı yeterince geniş değil. Samsung akıllı yüzüğün piyasaya çıkacağı tarih henüz belli değil ancak tanıtımdan kısa bir süre sonra kullanıcıyla buluşması bekleniyor.