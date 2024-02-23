Samsung Galaxy S24 İçin Yeni Güncelleme Yayınladı

Samsung’un Galaxy S24 serisi için yaptığı ilk güncelleme, doymuş ekran görünümünü geri getirmenin yanı sıra bir dizi kamera iyileştirmesi vaat eden önemli bir güncellemedir. Firmware geçen hafta Kore’de piyasaya sürüldü ve şimdi nihayet diğer kullanıcılara da ulaşıyor. Şu anda Avrupa’daki Galaxy S24 serisi sahipleri güncellemeyi alıyor ancak dağıtımın çok yakında tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Ürün yazılımı S92xBXXU1AXB5 sürümüdür ve yaklaşık 750 MB ağırlığındadır.

Samsung Galaxy S24 güncellemesini Avrupa’ya genişletti

Samsung, genel bir iyileştirme listesi listeliyor. Bunlar arasında cihaz kararlılığı, yeni ve/veya gelişmiş özellikler, daha fazla iyileştirme vb., ancak daha pek çok şey oluyor. Görüntüleme modunun gelişmiş ayarlarının içinde artık ekranınıza ne kadar canlılık uygulanmasını istediğinizi ayarlamanızı sağlayan bir kaydırıcı bulunuyor. Samsung, doğal ayarın üstün olduğunu düşündüğünü, dolayısıyla bu güncellemenin onu değiştirmediğini, bunu manuel olarak yapmanız gerektiğini söyledi.

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