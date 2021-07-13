Samsung Galaxy S30 Serisinin Ekranı Gün Yüzüne Çıktı

Çin’den piyasaya sürülmemiş bir Samsung amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili yeni bir söylenti, Çinli bir mikroblog sitesi olan Weibo’da gün yüzüne çıktı. Söylenti, görünüşe göre ön tarafında bir delikli ekrana sahip olacak Galaxy S30 serisi için.

Amiral gemisi telefonlardaki yeni nesil selfie kameraların, önümüzdeki yıl daha yaygın olması beklenen ekran altı sensörlerine geçiş yapması bekleniyor. Fakat Samsung, bu geçişi bir süre daha yapmaktan kaçınacak gibi görünüyor.

Kaynak, Galaxy Z Fold 3‘ün markanın ekran altı kameraya sahip ilk modeli olacağını ekledi. Bununla birlikte, yeni nesil amiral gemisi Galaxy S30 serisi, şirketin akıllı telefonlarındaki bu özel kamera teknolojisiyle olgunluğu nedeniyle ön tarafta bir delikli kameraya sahip olacak. Başka bir deyişle, şirket daha yeni olanın uygulamasını mükemmelleştirirken daha eski ama daha güvenilir teknolojiye yöneliyor olabilir.

Bildirildiğine göre, Galaxy S30 serisindeki delikli kamera ekranın üst orta bölgesinde yer alacak ve arka görüntü sensörü hala 100 megapiksel kameraya sahip olacak. Bazı söylentiler Galaxy S30 Ultra’da 200 megapiksel sensöre işaret ederken, diğer raporlar şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi serisi için daha rafine 100 megapiksel bir görüntü sunacağını iddia ediyor.