İşte Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’ün Fiyatı

Samsung, katlanabilir akıllı telefonları yaygınlaştırma girişimini üstlendi ve Güney Koreli dev, piyasaya yeni katlanabilir telefonlar çıkarmaya odaklanıyor. Akıllı telefon üreticilerinin çoğu henüz katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmemiş olsa da, Samsung üçüncü nesli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 akıllı telefonları üzerinde çalışıyor ve şimdiden bu iki cihazla ilgili birçok detay sızdırıldı. Şimdi yeni bir rapor, telefonun Samsung’un iç pazarı olan Güney Kore’deki fiyatını ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold 3’ün 1.655 ile 1.741 dolar arasında olduğu söyleniyor. Öte yandan, Galaxy Z Flip 3’ün kabaca 1.045 ile 1.110 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Belirttiğimiz gibi Samsung, katlanabilir akıllı telefonları aktif olarak piyasaya yaymaya çalışıyor ve buna paralel olarak, Güney Koreli dev’in de kullanıcıların eski cihazlarını değiştirmelerine ve yeni katlanabilir telefonlara yükseltmelerine olanak tanıyan bir takas teklifi sunması bekleniyor.