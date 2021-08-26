Yeni Galaxy Fold’un Tasarımı Ortaya Çıktı – Açılır Ekran ve Dahası

Samsung, yakın zamanda Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Şimdi, yeni bir patent, şirketin açılır ekrana sahip başka bir Galaxy Z Fold modeli üzerinde çalışıyor olabileceğini ortaya çıkardı.

Güney Koreli teknoloji devi, genişletilebilir bir ekrana sahip katlanabilir bir akıllı telefon için yeni patent başvurusunda bulundu. Patent, çeşitli ürün çizimleriyle birlikte geliyor ve bu da bize bu cihazın nasıl görünebileceğine bir bakış sunuyor.

Bu görüntülere bakıldığında telefon, büyük bir ana ekrana sahip içe doğru katlanır tasarımla gelen Galaxy Z Fold 3’ü andırıyor. Ancak kaynağımız bu cihazı “Galaxy Z Fold & Roll” olarak adlandırdı, çünkü aynı zamanda bir açılır ekrana da sahip.

Tasarım Galaxy Z Fold 3’e benzese de genişletilebilir ekranı, onu şu anda piyasada bulunan tüm katlanabilir telefonlardan açıkça farklı kılıyor. Samsung, bu cihazın iki çeşidinin patentini aldı. Ne dersiniz, sıradaki Fold cihazı böyle mi olacak ?

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