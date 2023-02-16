Samsung, Galaxy Saatlere Renk Paleti Desteği Ekleyecek!

Samsung Galaxy saatleri piyasada oldukça popüler. Apple saatlerinin ardından bunlar da güvenebileceğiniz saat modelleri arasında çoktan yer aldı. Bu saatler için daha sonra Material You adı verilen bir dizayn desteği geldi.

Samsung da, One UI 4.0 ile kendi Material You-inspired Color Palette özelliğini piyasaya sürmüştü ve One UI 5.0’da daha da fazla UI özelleştirmesi sağladı. Google da, sonunda Material You’yu Wear OS giyilebilir cihazlarında kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor.

Android 14 kod tabanında keşfedilen yeni koda göre Google, Wear OS tabanlı akıllı saatlere keyifli dinamik renk özelleştirmeleri sağlamaya çalışıyor. Android 11, artık Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 serileri tarafından kullanılan Wear OS 3’ün temelini oluşturuyor.

Yani bir sonraki büyük güncelleme ile Galaxy saatlerde dinamik tema desteği alabiliriz. Bu, mevcut kullanıcılar veya gelecekte Galaxy saati almayı planlayanlar için çok iyi bir haber olabilir.

Google, Wear OS’nin yeni büyük sürümüyle doğrudan Android 14’e geçebilir. Samsung, One UI 4.0’daki Renk Paleti özelliğinde yaptığı gibi, One UI Watch’ın bir sonraki sürümüyle Wear OS tabanlı akıllı saatlerine sonunda Material You’yu ekleyebilir.