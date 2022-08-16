Ana SayfaTeknoloji HaberleriSamsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Yakında Geliyor

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Yakında Geliyor

Öncelikle, cihazın SM-T636B model numarasına sahip olduğunu ortaya çıkaran Google Play destekli cihaz listemiz var. Ayrıca adı “Galaxy Tab Active 4 Pro 5G” olarak da onay alıyor. Takma ad, tabletin SIM desteğiyle piyasaya çıkacağını ve yalnızca Wi-Fi modelin de olabileceğini onaylıyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Samsung-Galaxy-Tab-Active-3-Feat

Disney ve Marvel’in Gizemli Oyun Projesi Açığa Çıktı

Disney, D23 Expo sırasında 9 Eylül için Disney & Marvel Games tanıtımını duyurdu. Sunumda Marvel oyunları, Lucasfilm Oyunları ve 20th Century oyunları dahil olmak...

Samsung Galaxy XCover 6 Pro dayanıklı akıllı telefon ve Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro ikilisinin Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak şirket yalnızca Galaxy XCover 6 Pro‘yu piyasaya sürdü ve Galaxy Tab Active 4 Pro henüz piyasaya çıkmadı.

Şimdi, Galaxy Tab Active 4 Pro, Bluetooth SIG, Google Play List ve Google Play Console‘da tespit edildi. Bu listeler, cihazın bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Öyleyse gelin bir göz atalım.

Öncelikle, cihazın SM-T636B model numarasına sahip olduğunu ortaya çıkaran Google Play destekli cihaz listemiz var. Ayrıca adı “Galaxy Tab Active 4 Pro 5G” olarak da onay alıyor. Takma ad, tabletin SIM desteğiyle piyasaya çıkacağını ve yalnızca Wi-Fi modelin de olabileceğini onaylıyor.

Samsung-Galaxy-Tab-Active-3-Feat

Bluetooth SIG listesi, Bluetooth 5.2 destekli iki SM-T636B ve SM-T636N modelini ortaya koyuyor. Bunlar 5G ve Wi-Fi sürümleri olabilir. Dayanıklı tabletin Google Play Console’daki model numarası SM-T638B olarak görüntüleniyor ve bu, sekmenin diğer iki veritabanındaki model numarası T636B olduğundan bir hata olabilir.

Web sitesi, model numarasından bağımsız olarak bunun Galaxy Tab Active 4 Pro 5G olduğunu gösteriyor. Bu liste, dört 2,4 GHz ve dört 1,8 GHz çekirdeğe sahip Snapdragon 778G olan Qualcomm SM7325 işlemcinin tablete güç sağlayacağını gösteriyor.

-- Reklam --
Önceki İçerikSamsung Odyssey Ark Oyun Monitörü Görücüye Çıktı
Sonraki İçerikMultiVersus, Kadrosunu Gremlins ve Black Adam İle Genişletiyor
KaynakMy Smart Price

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.