Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Yakında Geliyor

Samsung Galaxy XCover 6 Pro dayanıklı akıllı telefon ve Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro ikilisinin Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak şirket yalnızca Galaxy XCover 6 Pro‘yu piyasaya sürdü ve Galaxy Tab Active 4 Pro henüz piyasaya çıkmadı.

Şimdi, Galaxy Tab Active 4 Pro, Bluetooth SIG, Google Play List ve Google Play Console‘da tespit edildi. Bu listeler, cihazın bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Öyleyse gelin bir göz atalım.

Öncelikle, cihazın SM-T636B model numarasına sahip olduğunu ortaya çıkaran Google Play destekli cihaz listemiz var. Ayrıca adı “Galaxy Tab Active 4 Pro 5G” olarak da onay alıyor. Takma ad, tabletin SIM desteğiyle piyasaya çıkacağını ve yalnızca Wi-Fi modelin de olabileceğini onaylıyor.

Bluetooth SIG listesi, Bluetooth 5.2 destekli iki SM-T636B ve SM-T636N modelini ortaya koyuyor. Bunlar 5G ve Wi-Fi sürümleri olabilir. Dayanıklı tabletin Google Play Console’daki model numarası SM-T638B olarak görüntüleniyor ve bu, sekmenin diğer iki veritabanındaki model numarası T636B olduğundan bir hata olabilir.

Web sitesi, model numarasından bağımsız olarak bunun Galaxy Tab Active 4 Pro 5G olduğunu gösteriyor. Bu liste, dört 2,4 GHz ve dört 1,8 GHz çekirdeğe sahip Snapdragon 778G olan Qualcomm SM7325 işlemcinin tablete güç sağlayacağını gösteriyor.