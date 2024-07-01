Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Tab S10 Serisi Sadece Plus ve Ultra Modelleriyle Satışa Çıkacak! Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Tab S10 Serisi Sadece Plus ve Ultra Modelleriyle Satışa Çıkacak! Ayşen Sıla 6 Görüntüleme

Samsung, iddialı tabletlere yönelik ürün yelpazesini denemeyi planlıyor gibi görünüyor. Galaxy Tab S10 serisinin iddialı iki versiyonu olacağı bildiriliyor: Plus ve Ultra. Bu seri, iPad’lerle rekabet etmeyi hedefliyor. Piyasa araştırma firması Canalys’in yeni yayımlanan bir raporuna göre, Samsung ABD’de ikinci büyük tablet üreticisi konumunda.

Ancak, şirketin bu bölgedeki pazar payı Apple’ınkinin oldukça altında. Galaxy Tab S10 Plus’ı baz model olarak konumlandırma kararı, daha yetenekli cihazlar sunmayı ve Apple’ın en son modelleriyle etkili bir rekabet sağlamayı amaçlayabilir, ancak fiyatlandırmaya odaklanmıyor gibi görünüyor.

Bu haberler, Kore platformu Naver’dan geliyor. Kaynak ayrıca Galaxy Tab S10 serisinin, yakın zamanda OLED ekranla piyasaya sürülen Apple iPad ile doğrudan rekabet edeceğini iddia ediyor. Rapor ayrıca Samsung’un yeni amiral gemisi tabletlerinin “bu yılın ikinci yarısında bile” piyasaya sürülebileceğini belirtiyor. Samsung’un Galaxy Tab S10 Plus ve Ultra’nın seri üretimine bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Şirket, 2022’de tanıtılan Galaxy Tab S8 serisi ile başlayarak üç model sunuyordu. Tab S7 serisi genellikle iki farklı modelde sunuluyor: Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus. Geçen yılın Tab S9 serisinin baz, plus ve ultra modelleri üç farklı boyutta geldi: 11 inç, 12.4 inç ve 14.6 inç. Tab S10 serisi ile Samsung’un daha da büyük boyutlar seçebileceği söyleniyor.

Geçen Mayıs ayında Apple, OLED ekranlı 11 inç ve 13 inç modellerini iPad Pro olarak piyasaya sürdü. Bu, bir iPad’in OLED ile donatıldığı ilk kezdi. Buna karşılık, Samsung 2014’ten beri yüksek kaliteli tabletlerinde OLED paneller kullanıyor. Rapor, Samsung’un Plus model için 12 inç üzeri bir AMOLED panel seçebileceğini, bu sayede en son 11 inç ve 13 inç iPad Pro modelleriyle rekabet edebileceğini öne sürüyor.