Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Yeni Modeli Geliyor

Samsung, iki yıl önce Galaxy Tab S6 Lite‘ı piyasaya sürerken; şirketin aynı seri altında daha yeni modeller üzerinde çalıştığını yakın zamanda söylemiştik. Şimdi, başka bir yeni sertifika listesi bazı özelliklerini onayladı.

Bu hafta başlarında çeşitli sertifika web sitelerinde Galaxy Tab S6 Lite’ın yeni sürümü ortaya çıktı. Şimdi, aynı tablet FCC veritabanında ortaya çıktı. Daha önce Bluetooth SIG’de iki farklı model ortaya çıkmıştı ve bunlardan biri FCC’de listelenmişti. Bu model, SM-P613 model numarasını taşıyor ve liste, çift bantlı Wi-Fi desteğine sahip olduğunu doğruluyor.

FCC sertifikasyon web sitesi tarafından onaylanan bir başka husus da S Pen desteği. Güney Koreli teknoloji devinin yeni tableti de görünüşe göre 15W şarj hızıyla gelecek. Başka bir rapora göre, Samsung Galaxy Tab S6 Lite; 5G özellikli bir Qualcomm işlemci tarafından desteklenecek.

Bu işlemcinin model numarası, bir Adreno 618 GPU destekli Snapdragon 720G olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca tabletin Android 12 ile 4 GB RAM‘e sahip olmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle, tabletler için destek sayfaları Fransa’da yayında, bu nedenle kısa bir süre sonra resmi bir duyurunun yapılmasını bekleyebiliriz.