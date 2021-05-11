Samsung Galaxy Tab S7 XL Lite, Geliyor – Detaylar!

Samsung’un bir süredir Galaxy Tab S7 Lite adında yeni bir tablet piyasaya süreceği söyleniyor. Son zamanlarda bu tabletin adının Galaxy Tab S7 + Lite olduğu ortaya çıktı. Şimdi, günler sonra, başka bir bulgu, bu tabletin Galaxy Tab S7 XL Lite olarak piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Bluetooth SIG’e göre, Samsung’un gelecek orta sınıf tableti Galaxy Tab S7 + Lite veya Galaxy Tab S7 değil, Galaxy Tab S7 XL Lite olarak adlandırılacak. Önceki raporlara göre bu tablet üç model numarasıyla gelecek.

Özelliklerinden bahsedersek, bu tablet 12.4 inçlik ekranı ve S Pen desteğiyle satışa sunulacak. Kalem, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus’da olduğu gibi cihazın arkasına manyetik olarak takılabilir.

Tabletin 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 750G işlemci barındırdığı söyleniyor. Yazılıma gelince tablet, bir Galaxy tableti bir Galaxy akıllı telefon için ikincil bir ekrana dönüştüren bir özellik olan Galaxy Continuity desteğiyle gelecek.

Ne yazık ki tabletin pil kapasitesi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak 44.5W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Ancak Samsung, en azından sadece 15W’lık bir şarj cihazını kutuya dahil edecek.

Son olarak, Galaxy Tab S7 XL Lite, yalnızca WiFi ve hücresel (5G) modellerle satışa sunulacak. Haziran ayında Siyah, Gümüş, Pembe ve Yeşil olmak üzere dört renkte piyasaya çıkması bekleniyor.