Samsung Galaxy Tab S8 FE, Gelecek Yıl Satışa Çıkacak!

Mayıs ayında Samsung, Galaxy Tab S7 FE‘yi piyasaya sürdü ve şimdi yeni bir rapor; şirketin Galaxy Tab S8 FE olarak adlandırılan modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia ediyor. Adından da anlaşılacağı gibi, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Tab S8‘in başka bir bir çeşidi olacak.

Samsung, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus ve Galaxy Tab S8 Ultra‘yı içeren; yeni tablet serisini piyasaya çıkmadı. Bu ürünlerin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Galaxy Tab S8 FE veya Galaxy Tab S8 Lite‘a gelince; cihazın gelecek yılın sonuna doğru, yani dördüncü çeyrekte piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Şirketin bu yeni seri için kendi Exynos işlemcisini kullanması da söylentiler arasında.

Samsung Galaxy Tab S8’in 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç LTPS TFT LCD panelle gelecek. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama, ayrıca 8 megapiksel ön kamerayla gelecek. 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 8.000 mAh pil ile gelecek.

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