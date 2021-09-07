Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, iPad Pro İle Kapışacak!

Samsung, yeni Tab S serisi tabletlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni serinin üç model içermesi bekleniyor ve yeni bir rapor, en üst seviye model olan Galaxy Tab S8 Ultra’nın 2021 Apple iPad Pro ile rekabet edeceği söyleniyor.

Söylenenlere göre Tab S8 serisi, Exynos 2200 işlemciye sahip olacak. Bu yeni çip, Güney Koreli teknoloji devinin yeni bir AMD GPU ile inşa edilen son mobil işlemci olarak adlandırılıyor.

Ayrıca, kıyaslama sonuçları, bu yeni yonga setinin performansının Apple’ın yeni iPad Pro modelinde de bulunabilen M1 yongasına benzer olacağını da gösteriyor.

Bununla birlikte, bu kaynak yaklaşmakta olan Galaxy Tab S8 serisinin bir Qualcomm Snapdragon 898 işlemci tarafından destekleneceğine inanıyor. Yani şirketin tabletlerde hangi çipi kullanacağı henüz belli değil.

Bununla birlikte, markanın Kuzey Amerika ve Çin pazarı için bir Snapdragon çipi ile geleneksel amiral gemisi telefon yaklaşımını takip edeceği ve bölgelerin geri kalanının bir Exynos modeline sahip olacağı tahmin ediliyor.

Şu an itibariyle, Galaxy Tab S8 Ultra ile ilgili ayrıntılar bilinmiyor. Ancak yeni tabletin 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Galaxy Tab S8 Ultra’nın 14,6 inç 120Hz panel ve 11,500mAh pil takımına sahip olduğu söyleniyor.

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