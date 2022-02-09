Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Samsung Unpacked Şubat etkinliği sırasında Galaxy Tab S8 tablet serisini piyasaya sürdü. Birçok kişi S8 serisini hayranlıkla karşılayacak. Fakat eğer bir uzmansanız serinin en büyük kardeşi S8 Ultra‘ya bayılacaksınız. Gelin bu harika tableti birlikte inceleyelim.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 2960 x 1848 çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve %90 ekran-gövde oranına sahip devasa 14,6 inçlik Süper AMOLED ekranla geliyor. Cihaz, 11.200 mAh büyüklüğündeki pili için USC Type-C 3.2 ile hızlı şarjı destekliyor. Tüm bunlara rağmen, yalnızca 0,22 inç kalınlığında olması S8 Ultra’yı Samsung’un yeni tabletlerinin en incesi yapıyor.

Tab S8 Ultra, S8 ve S8 Plus ile aynı 4 nm Snapdragon 8 Gen 1 okta çekirdekli işlemciye sahip. Ancak bu cihazlardan farklı olarak, bu üst düzey model üç yapılandırmada geliyor. Bu arada 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama veya 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama modelleri arasından tercih yapabilirsiniz. Ayrıca 1 TB’a kadar genişletilmiş microSD depolamayı, Wi-Fi 6E (2.4/5/6GHz) ve Bluetooth 5.2‘yi de desteklediğini bilmenizde fayda var.

Çekici ve Pratik

Tab S8 Ultra, kardeşleriyle aynı 13MP ana kameraya; 6MP ultra geniş sensöre ve aynı 12MP öne bakan ultra geniş sensöre sahip. Bununla birlikte, ön tarafında ikinci bir 12 MP tam çerçeve sensörü de vaat ediyor. 10 nesneye kadar otomatik çerçeveleme özelliği de var. Ancak bu özelliğin kullanılması çözünürlüğü 30 fps’de yalnızca Full HD’ye düşürüyor. Samsung’un bunun, uzaktan çalışırken Zoom, Google Meets ve diğer video konferans uygulamalarını kullanan çalışanlar için yararlı olmasını istediği açık.

Bu arada S Pen’i cihazın arkasına takarak kolayca şarj edebilirsiniz. Ayrıca üretkenlik tarafında, ön sipariş vermediğiniz sürece dahil olmayan klavye kapağı da var. Kelime işleme, elektronik tablolar ve tarama dahil olmak üzere; 2’si 1 arada bir bilgisayarda yapabileceğiniz her şeyi yapmanızı sağlıyor ve ayrıca; eksiksiz bir dizüstü bilgisayar deneyimi için Samsung DeX’e ön yükleme yapabilirsiniz.

Galaxy Tab S8 Ultra’nın Android 12 ile geldiğini de belirtelim. Kimlik doğrulama seçenekleri, bir desen, yüz tanıma veya yerleşik parmak izi tarayıcı kullanmayı içeriyor. Samsung ayrıca diğer Samsung cihazlarında ve masaüstünüzde daha sorunsuz bir şekilde çalışmanıza izin veren yeni çoklu görev ve üretkenlik özelliklerinden de övgüyle bahsediyor. Cihazın fiyatı 1099 dolar.

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