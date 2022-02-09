Samsung Galaxy S22 Ultra, S Pen Desteğiyle Tanıtıldı!

Galaxy Note serisini özlüyor musunuz? O halde Samsung Galaxy S22 Ultra sizi cezbedecek. Çünkü bu en yeni ve en hızlı amiral gemisi, bünyesinde bir S Pen kalemiyle birlikte geliyor. S Pen sürprizinin yanı sıra S22 Ultra, rüyalarınızı süsleyecek harika özellikler de vaat ediyor. Gelin bu ihtişamlı telefona hep birlikte göz atalım.

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Tasarım

S Pen, tıpkı Galaxy Note 20 Ultra ve ondan önceki modellerde olduğu gibi, telefonun kasasının içindeki bir depolama alanına giriyor. Bu nedenle Galaxy S22 Ultra büyük bir akıllı telefon. 8,9 mm kalınlığında ve S21 Ultra’dan birkaç milimetre daha geniş ve 229 gram ağırlığında.

Ekran 6.8 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına, QHD+ çözünürlüğe ve yeni Vision Booster özelliğine sahip. Vision Booster, daha fazla renk göstermek ve daha iyi kontrast sağlamak için 1.750 nit potansiyel maksimum parlaklıkla güneş ışığında görüntü iyileştirmeyi vaat ediyor.

Telefonun arka kısmı camdan yapılmış. Bu arada kasası, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’te tanıtılan aynı sert malzeme olan Samsung Armor Aluminium‘dan yapılmış. Gövde de IP68 su geçirmezlik derecesine sahip.

Yani bir havuzda rahatlıkla çekim yapabilirsiniz. Kamera modülü bu sefer kasaya direkt monte edilmedi. Çoklu kameralar arka panele ayrı ayrı yerleştirildi ve aralarından seçim yapabileceğiniz dört renk var: Phantom Siyah, Phantom Beyaz, Yeşil ve Bordo.

Donanım

Samsung, bu harika telefonla birlikte sizi cezbedecek birkaç yazılım özelliğini tanıttı. Video çekerken veya Google Duo ve Meta Messenger dahil olmak üzere belirli video konferans uygulamalarını kullanırken; Otomatik Çerçeveleme, herkesin karede yakalanmasını sağlamak için görünümü ayarlıyor ve 10 kişiyi aynı anda kadraja alabiliyor. Ayrıca, Yapay Zeka (AI) ile portre modunu ve düşük ışıkta fotoğrafçılığı geliştirdi ve 16 bit RAW formatında çekilen fotoğraflar üzerinde daha fazla profesyonel düzeyde kontrol için Expert RAW adlı bir uygulamayı tanıttı.

Normalde telefonda Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yer alıyor. Fakat bildiğiniz üzere ülkemizde satışa çıkacak modellerde Exynos işlemci olacak. Exynos 2200, Snapdragon’un bir tık gerisinde kalsa da iyi bir performans vaat ediyor.

Temel S22 Ultra, 8 GB RAM’e sahip ve 128 GB dahili depolama; ancak 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı seçerseniz; 12 GB RAM‘e sahip olacaksınız. Bir ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, 5G; Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Ultra Geniş Bant ve NFC var.

Kamera

Kamera kurulumuna, S21 Ultra ile aynı sensör olan; 108 megapiksel, f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera yer alıyor. Ve bunlara 12MP f.2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı kamera ve her ikisi de; 10MP’lik bir çift telefoto kamera eşlik ediyor. S21 Ultra gibi; bu yakınlaştırma kameraları da 3x optik yakınlaştırma; 10x optik yakınlaştırma ve hibrit 100x “Uzay Yakınlaştırma” özelliği vaat ediyor. Ekranın üst kısmında ise çarpıcı bir 40 MP selfie kamera var.

Fiyat ve Diğer Özellikler

Telefon, 45W şarjlı (ancak Samsung’un; şarj cihazını ayrıca satın alırsanız) ve 15W kablosuz şarjlı 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Samsung’un Android 12 ile oluşturulmuş OneUI 4 yazılımı da telefona eşlik ediyor. Bu arada Samsung, bu telefonla birlikte 4 adet Android güncellemesi de sunacak. Galaxy S22 Ultra 25 Şubat’ta piyasaya çıkacak. Telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat 1200 dolar (yaklaşık 16 bin TL+vergiler) fiyatla ön siparişlere hazır.