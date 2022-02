Samsung Galaxy S22 ve S22 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Unpacked etkinliği sırasında duyurulan yeni Samsung Galaxy S22 ve S22 Plus‘a kısaca göz atarsanız, Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus‘a çok benzediklerini düşünebilirsiniz . Samsung bu iki telefonu güncelleme konusunda çok ince davrandığından; tasarımdaki farklılıkları görmek için kesinlikle yakından bakmak zorundasınız. Biz de bu yazımızda tam olarak bunu yapıyoruz. İşte yeni Samsung Galaxy S22 serisine ilk bakış.

Tasarım

Galaxy S21 ve S21 Plus’a aşina olanlar S22’nin biraz daha büyüdüğünü, S22 Plus’ın ise biraz daha küçüldüğünü hemen fark edecekler. Aralarında sadece birkaç milimetre var, ancak S22 Plus, 6,6 inç ekrana sahip bir telefon için şaşırtıcı derecede kompakt hissettiriyor. Kağıt üzerinde, ekran bu sefer her iki telefonda da biraz daha küçük, S22, S21’in 6,2 inç ekranına kıyasla 6,1 inç ekrana ve S22 Plus ise 6,7 ​​inç yerine 6,6 inç ekrana sahip.

Her telefonun ağırlığı neredeyse hiç değişmedi, ancak ikisi de çok ince. Telefonun kenarları neredeyse şeffaf. Samsung, S21 serisinin kamera tasarım özelliğini de tekrarladı; ancak kamera modülünü arka panel ile aynı renkte yaparak bir nebze değiştirmiş oldu.

Hem S22 hem de S22 Plus’ın arkasında Gorilla Glass Victus ve daha fazla dayanıklılık ve IP68 su direnci için Samsung’un süper dayanıklı Armor Aluminium’undan yapılmış bir kasa yer alıyor. Bu arada yeni seriyle birlikte dört renk seçeneği geliyor. Yeni yeşil renge bayıldık. Bu arada renkler Phantom Black, Phantom White, Green ve Pink Gold adına sahip. Fakat ön sipariş verenler Krem, Grafit, Gök Mavisi ve Menekşe renk seçeneklerine de erişebilecek.

Donanım

Dışarıda çok şey değişmemiş olabilir, ancak S22 ve S22 Plus’ın içinde daha önemli yükseltmeler var. Her birinde kullanılan işlemci, telefonun satın alındığı yere göre değişiyor. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki model Exynos işlemciyle geliyor. Bir kez daha Snapdragon işlemciye sahip olamamak üzücü olsa da Exynos 2200‘ün de bir hayli iyi olduğunu duyduk. Bu arada her iki telefon da 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama alanı seçeneği ile geliyor.

S22 ve S22 Plus, pürüzsüz animasyonlar; hızlı uygulamalar ve kaygan bir kamera uygulaması ile gerçekten hızlı hissettiriyor. Daha da iyisi, S22’ye gelecekte dört Android işletim sistemi güncellemesi eklenecek. Samsung, Apple’a kıyasla biraz geride kalsa da; Android’in en iyi güncellemelerini sunmaya devam ediyor.

Samsung, S22’ye S22 Plus ile aynı 45 watt’lık pil şarj sistemini vermedi ve 3.700mAh pil, S22 Plus’ın çok daha büyük olan 4.500mAh piliyle karşılaştırıldığında zorlanabilir. Ancak her ikisi de dinamik 120Hz AMOLED ekranlara; güneş ışığında daha yüksek parlaklık için Samsung’un Vision Booster özelliğine, ayrıca bir ekran içi parmak izi sensörüne ve 15W kablosuz şarja sahip olduğundan, aralarındaki tek büyük farklar bunlar.

Kamera

Samsung, kamera kısmına iddialı giriyor. Kamera tasarımı geçen senekiyle aynı kalsa bile lenslerde farklılık var. Bunlardan en önemlisi; 2.0µm pikselli 12.5MP’lik son bir lense bağlanan 1.0µm pikselli 1/1.57 inç görüntüleyiciye sahip 50MP Samsung GN5 lensi diyebiliriz.

Ayrıca, otomatik odaklamasız (iç çekme) 1/2.55 inç 1.4µm sensörün önünde; 12 MP 13 mm ultra geniş kamera var. 10 MP sensörlü 3x yakınlaştırma kamerası var. Selfie’ler için, S22 serisi 10 MP sabit odaklı kamera kullanıyor.

Diğer Özellikler ve Fiyat

Telefon Android 12 ve OneUI 4.1 ile geliyor. Telefonların hepsinde de 5G desteği bulunuyor. Fakat ülkemizde 5G ağı henüz açılmadığı için gelecekte kullanıp kullanamayacağımızı henüz bilmiyoruz. Bu arada telefonlar IP68 derecesine sahip. Yani su geçirmez ve biyometrik kimlik doğrulama için Samsung’un ultrasonik parmak izi desteğiyle geliyorlar.

Samsung Galaxy S22, 849 Euro fiyat etiketine sahip. Tabi bu fiyat 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyona ait. Eğer 256 GB depolama alanı ile almak istiyorsanız, 899 Euro ödemeniz gerekiyor. Telefon ikilisinin Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı fakat siteden ön sipariş yapabilirsiniz.