Samsung Galaxy Tab S8 Ultra’nın Teknik Özellikleri Açıklandı

Samsung, önümüzdeki ay Galaxy Tab S8 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylentilere bakarsak şirketin Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus ve Tab S8 Ultra’yı 8 Şubat’ta piyasaya süreceğini söyleyebiliriz. Lansman öncesinde serinin ağabeyi S8 Ultra’nın teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra; WQXGA+(2980 x 1848 piksel) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14,6 inçlik geniş bir çentik ekrana sahip olacak. 420cd/m2 parlaklığa sahip bir Super AMOLED panelle gelecek. Ekranda Corning Gorilla Glass 5 ve 240 PPI piksel yoğunluğu olacak.

Kameralar açısından tablet, f/2.0 diyafram açıklığına sahip; 13MP ana lens ve 6MP ultra geniş sensöre sahip çift arka kamera sistemine sahip olacak. Ön tarafta ise 12MP + 12MP çift kamera kurulumuyla gelecek.

Tablette 8GB/16GB RAM ve 128GB/512GB dahili depolama ile eşleşmiş; 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor. Büyük bir 11.200 mAh pil ve kutudan Android 12 ile çıkacak. Tablet, Dolby Atmos ses ve dört hoparlöre sahip olacak. Cihaz 728 gram ağırlığında ve 208.6 x 326.4 x 5.5 boyutlarında olacak.