Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Bugün görücüye çıkan Samsung Galaxy Tab S9 serisi, standart, plus ve ultra modellerden oluşuyor. Tab S9 Ultra, üst düzey özelliklere sahip birinci sınıf bir model olarak son derece pahali. Geçen yılki Tab S8 Ultra’nın üst modeli olarak satışa çıktı. Gelin androidin yeni harikası bu üst modele hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Ekrandan başlarsak, Galaxy Tab S9 Ultra, sol çerçevesinde bir çentik bulunan 14,6 inçlik dev bir dinamik AMOLED ekrana sahip. WQXGA+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, optik parmak izi tarayıcı ve yan çerçeveye manyetik olarak takılabilen ve arka panelin dikey şeridinde şarj edilebilen S-Pen desteği sunuyor. Galaxy Tab S9 serisi, IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip ilk tabletler olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, arka panelde iki kamera sensörüne sahip. Çift kamera kurulumu, 8 MP ultra geniş açılı lens ile eşleştirilmiş 13 MP ana sensörden oluşuyor. Ön taraftaki çentik, 12 MP ana ve başka bir 12 MP ultra geniş açılı lensi barındırıyor.

Donanım cephesinde, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmış. 16 GB’a kadar RAM ve bir microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 1 TB dahili depolama içeriyor. Tablet, gücünü 45W hızlı şarj desteğine sahip 11.200mAh pil ünitesinden alıyor. Yazılım açısından, OneUI 5.1 tabanlı Android 13 işletim sisteminde çalışıyor. Tabletin ön satış fiyatı 33.999 TL olarak belirtildi ve şu anda Samsung web sitesinde görücüye çıktı bile.