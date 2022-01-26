Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği, 9 Şubat’ta Yapılacak – S22 Serisi Geliyor!

Samsung, 9 Şubat’ta bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini resmen duyurdu; ve davet afişi ayrıca Güney Koreli şirketin yeni nesil Galaxy S22 serisi; amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazır olduğunu ima ediyor.

Davetiye kutunun içinde pembe renkli bir “S” harfi gösteriyor ve; bu da şirketin Samsung Galaxy S22 serisini resmen duyurmaya hazır olduğunu hemen hemen doğruluyor.

Etkinlik 10:00 ET’de (07:00 PT veya 14:00 GMT) başlayacak ve şirketin daha önce düzenlediği etkinliklere benzer şekilde bu etkinlik de canlı yayınlanacak. Cihazlar henüz resmiyet kazanmazken Samsung, cihazı erkenden almak isteyenler için şimdiden ön rezervasyon almaya başladı.

Galaxy S22

Yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan tek ürün Galaxy S22 serisi olmayacak. Güney Koreli şirketin üç modele sahip olacak Galaxy Tab S8 serisini de bu etkinlikte duyurmasını bekliyoruz.